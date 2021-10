MacBook Pro 14″ e 16″: 7 brutte notizie

Dalle limitazioni del lettore SD all’assenza di supporto per le GPU esterne, ecco 7 brutte notizie che riguardano i nuovi MacBook Pro.

Adesso che i MacBook Pro 14″ e 16″ sono formalmente stati lanciati, emergono dettagli interessanti sulle nuove macchine; finora avevamo evidenziato curiosità e sorprese per lo più positive ma ora iniziano a trapelare pure le cose negative. Ecco 7 brutte notizie e limiti sui nuovi MacBook Pro che dovreste conoscere prima di un eventuale acquisto.

Modalità Alte Prestazioni: Nella Beta di macOS 12 Monterey è stata scovata una Modalità ad Alte Prestazioni (‘High Power Mode’) che massimizza le performance della macchina per carichi di lavoro particolarmente lunghi e gravosi. Purtroppo, questa feature è disponibile solo per i MacBook Pro 16″ e non per quelli da 14″.

Luminosità Massima: Parlando delle qualità del display dei nuovi MacBook Pro, Apple aveva menzionato 1.600 nit di luminosità di picco. Peccato però che tale limite sia raggiungibile solo coi contenuti HDR; negli altri casi (contenuti SDR), la luminosità di picco standard resta di 500 nit, esattamente come per il Pro Display XDR.

Parlando delle qualità del display dei nuovi MacBook Pro, Apple aveva menzionato 1.600 nit di luminosità di picco. Peccato però che tale limite sia raggiungibile solo coi contenuti HDR; negli altri casi (contenuti SDR), la luminosità di picco standard resta di 500 nit, esattamente come per il Pro Display XDR. Face ID su Mac: Nonostante se ne parli da anni, e nonostante l’introduzione del notch sui Mac presenti e su quelli futuri, Apple ha esplicitamente dichiarato che non ha nulla di annunciare riguardo il riconoscimento facciale su Mac. Come dire, non è allo studio, e non arriverà nel breve e medio termine.

Lettore SD: Il lettore SD integrato nei nuovi MacBook Pro supporta un trasferimento dati fino a 250MB/s con schede di tipo UHS-II SD e fino a 90MB/s con quelle UHS-I SD.

Il lettore SD integrato nei nuovi MacBook Pro supporta un trasferimento dati fino a 250MB/s con schede di tipo UHS-II SD e fino a 90MB/s con quelle UHS-I SD. GPU Esterne: Esattamente come per i Mac M1, non esistono al momento GPU esterne compatibili coi chip Apple.

Esattamente come per i Mac M1, non esistono al momento GPU esterne compatibili coi chip Apple. Trackpad: I nuovi MacBook Pro ereditano il medesimo trackpad dei predecessori.

I nuovi MacBook Pro ereditano il medesimo trackpad dei predecessori. Potenza Video: In base a quanto dichiarato, Apple ha fatto grossi sforzi per instillare hardware dedicato all’elaborazione ProRes nei suoi chip; ciò è un bene perché l’editing video viene accelerato enormemente. Ma significa pure che al di fuori di flussi di lavoro molto specifici, non si ottengono le medesime prestazioni. Potente, insomma, ma in modo molto selettivo.

I nuovi MacBook Pro sono disponibili in pre-ordine su Apple Store e su Amazon, con consegna da lunedì 26 ottobre con prezzi che partono da €2.349 per il 14″ e €2.849 per il 16″.

