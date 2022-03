Mac Studio, la versione con tutti i fronzoli costa 9.249€

Il nuovo Mac Studio presentato durante l’Evento Apple Peek Performance è sfacciatamente potente, e include processori di nuova generazione che stracciano letteralmente le concorrenza. Tuttavia, questo concentrato di tecnologia si fa pagare: la versione di punta super carrozzata con tutti i fronzoli arriva a costare la bellezza di 9.249€.

Dimensioni compatte. Tante porte per un’espandibilità notevole, e prestazioni brute. Questo è Mac Studio.

“Mac Studio è un desktop Mac completamente nuovo. Ti sorprende con le sue performance straordinarie, tante comode porte e capacità mai viste, in una forma incredibilmente compatta. Ora hai a portata di mano tutto quello che ti serve per trasformare la tua scrivania in uno studio professionale. Devi solo scegliere fra il fulmineo M1 Max e il nuovissimo M1 Ultra, il chip più potente mai visto su un personal computer.”