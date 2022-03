Apple lancia il nuovo chip M1 Ultra

Prestazioni portentose per il nuovo chip M1 Ultra che Apple ha lanciato durante l’Evento dell’8 marzo. Ecco tutte le caratteristiche.

Apple l’ha fatto davvero. Ha lanciato un nuovo chip sviluppato a partire dall’M1 Max, ma ancora più potente. Unendo due M1 Max si ottiene M1 Ultra.

4 volte la banda passante della migliore tecnologia disponibile oggigiorno per connettere i chip tra loro, pari a 2.5TB/s; e un interposer che ha una densità doppia di qualunque altra tecnologia disponibile sul mercato. Con 114 miliardi di transistor, M1 Ultra supporta una banda passante di memoria di ben 800 GB/s.

Parliamo di 10 volte le prestazioni del più recente chip desktop, e un supporto a ben 128GB di memoria unificata totale.

Con una CPU a 20-core (16 core ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza) e fino a 64 core per la GPU, M1 Ultra può vantare 8 volte più prestazioni rispetto al più veloce M1 del mercato; inoltre può contare su un Neural Engine da ben 32-core. In totale può eseguire 22 trilioni di operazioni al secondo.

Il tutto a fronte di consumi che sono pari a 1/3 delle GPU di pari performance della concorrenza: pari potenza a fronte di 200 watt in meno di consumi. È un “Industry-leading performance per watt” spiega Tim Cook. Le prestazioni per le operazioni Multi-thread sono superiori del 90% rispetto al miglior chip con corrente del mercato, ma a fronte di 100W meno di consumi.

E poiché viene visto dalle app come un unico chip, non c’è bisogno di aggiornare il software esistente per sfruttare tutta la potenza dell’M1 Ultra. “L’M1 Ultra alza ancora l’asticella delle prestazioni su Mac” dice Apple.

Il chip è stato introdotto per alimentare un nuovo tipo di macchina, il Mac Studio.