iPhone 12 e Mac: da oggi si pagano anche in contanti

Con una novità storica, ora diventa possibile comprare iPhone, iPad e Mac e pagare in contanti su Amazon. Ecco come funziona.

Non soltanto rate a tasso 0. Amazon espande le opzioni di pagamento ora consente di fare shopping online anche senza carta di credito o di debito: da oggi infatti si può usare il contante per acquistare iPhone, iPad, Mac e tutti gli altri prodotti Apple. Ecco come funziona il tutto.

Amazon offre una “nuova modalità di pagamento che ti consente di pagare in contanti i tuoi ordini presso un punto vendita Western Union aderente vicino a te senza alcun costo aggiuntivo” si legge sul sito di e-commerce. “Dopo il pagamento in contanti, l’ordine verrà spedito all’indirizzo indicato al momento della conferma dell’ordine su Amazon.it”

Pagare in Contanti su Amazon

Il sistema è molto semplice, tutto sommato. In pratica, ci si deve recare al punto Western Union più vicino, e perfezionare il pagamento lì dopo aver effettuato l’ordine. Nel giro di poco, la logistica si mette in moto, e l’ordine viene elaborato come tutti gli altri. Basta fare così:

Mettete nel carrello il prodotto desiderato e, nella pagina di scelta del metodo di pagamento, selezionate Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino. L’opzione potrebbe non essere disponibile per tutti i prodotti, e ciò purtroppo è perfettamente normale. Riceverete un codice via mail. Entro 48 ore dall’ordine, andate in un Western Union e effettuate il pagamento; Qui trovate la lista dei punti vendita aderenti. Mostrate il codice ricevuto via mail e pagate in contanti. L’ordine parte e viene consegnato a casa

Non sono previsti ulteriori addebiti, né costi accessori quando si usufruisce di questa modalità di pagamento. “Ora non hai più bisogno di una carta di credito o di debito o di aggiungere online i tuoi dati bancari per avere accesso all’ampia selezione e prezzi bassi di Amazon” si legge. “Paga soltanto l’ammontare esatto entro 48 ore dal tuo acquisto in un punto vendita a te vicino. Senza alcun costo aggiuntivo.”

Amazon in Contanti: FAQ

Come mai l’opzione di pagamento in contanti non è disponibile?

Se non trovate ‘Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino’ come opzione di pagamento disponibile, l’acquisto non è idoneo. Sono esclusi i prodotti Warehouse Amazon, prodotti in promozione temporale, prodotti digitali come eBooks, abbonamenti, e Buoni Regalo.

Come mi rimborsano se restituisco l’ordine?

Il rimborso per gli articoli pagati in contanti e restituiti viene emesso esclusivamente tramite Buono Regalo Amazon e aggiunto al vostro saldo Amazon.it.

Ci sono ritardi rispetto al pagamento con carta?

L’articolo acquistato tramite Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino verrà spedito non appena Amazon riceverà la conferma del pagamento. Per questo motivo, la data di consegna degli articoli acquistati può variare a seconda del momento in cui viene effettuato il pagamento.

iPhone, iPad e Mac su Amazon in Contanti

