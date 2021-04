iPhone 12 Viola: già in sconto e a rate su Amazon

Giacomo Martiradonna,

Gli iPhone 12 in colorazione viola sono già disponibili su Amazon, a prezzi scontati e col comodo rateo a tasso 0 reale e senza finanziarie. Meglio prenotarli subito, prima che le scorte iniziali finiscano come al solito.

All’Evento dello scorso 20 aprile, tra le tante novità Apple ha anche lanciato un’inedita opzione di colore per la sua scuderia di smartphone. Stesso chip A14 Bionic, stesso modem 5G e identico Audio spaziale con Dolby Atmos. Quel che cambia è solo il colore: una tonalità molto gradevole tra il violetto e il pervinca che rende ancora più vibrante il catalogo.

Ma la cosa veramente sorprendente è che, nonostante la novità, il nuovo iPhone 12 viola è già super-scontato su Amazon in tutti i tagli; e se a questo aggiungete pure il piano di rateizzazione di Amazon, significa portarsi a casa l’ultima novità con una morbido addebito mensile senza scartoffie supplementari né rogne burocratiche.

La procedura di rateizzazione Amazon è molto snella, e permette di ripartire l’addebito su 5 mesi anziché in un’unica soluzione, senza interessi né oneri finanziari. E poiché è un’opzione offerta direttamente dalla società, non c’è attesa né burocrazia. Basta letteralmente spuntare l’opzione “5 rate mensili” al momento dell’acquisto, e il gioco è fatto.

I requisiti per aderire sono i seguenti:

Residenza italiana .

. Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

attivo da almeno un anno. Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay. L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

L’unico limite è che non si può avere più di un pagamento rateale attivo in una determinata categoria, e comunque non sono consentiti più di tre pagamenti rateali contemporaneamente attivi; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, basta estinguere in anticipo uno dei ratei in essere. E per i pagamenti vanno benissimo anche le carte ricaricabili e la PostePay, purché -sembra di capire- al momento della sottoscrizione del rateo sia presente una carta di credito convenzionale.

👉🏼Attenzione: Sembra che Amazon riservi il suo speciale rateo a determinate fasce di utenza. Se l’opzione non compare sul vostro account, probabilmente non possedete i requisiti richiesti. Provate a telefonare al servizio clienti Amazon per avere maggiori informazioni a riguardo.

