Mac con M1: disponibili su Amazon (anche rate a tasso 0)

I nuovi MacBook Pro, MacBook Air e Mac mini 2020 con processore M1 sono disponibili anche su Amazon. Anche a rate a tasso 0.

I MacBook Pro, MacBook Air e Mac mini con processore M1 sono disponibili per l’acquisto anche su Amazon. Ciò consente di avere un canale alternativo agli Apple Store, che sono un po’ in sofferenza a livello logistico. Ma soprattutto dà accesso al comodo sistema di pagamenti rateali Amazon che non il solito finanziamento con carte da firmare e attese dalla banca, bensì una vera e propria dilazione a tasso zero.

MacBook Air 13″ con M1

Grigio Siderale Apple MacBook Air con Chip Apple M1 GPU fino a 8‐core, per una grafica fino a 5 volte più veloce nelle app e nei giochi più complessi Compra su Amazon

MacBook Pro 13″ con M1

Grigio Siderale Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning Compra su Amazon

Mac mini 2020 con M1

Argento Apple Mac mini con Chip Apple M1 CPU 8‐core con prestazioni fino a 3 volte più veloci, per sfrecciare come mai prima d’ora nei tuoi flussi di lavoro Compra su Amazon

Tutti e tre i modelli, in tutte le varianti, possono essere acquistati con spedizione veloce e gratuita per gli utenti di Amazon Prime. Il consiglio che vi diamo è di affrettarvi, perché le scorte continuano ad essere un po’ limitate e, come detto, la logistica di Cupertino è un po’ in affanno ultimamente.

Qui di seguito trovate tutti i nostri approfondimenti sui Mac ARM: