iPhone 13, spuntano le immagini della fotocamera

Di Giacomo Martiradonna giovedì 28 maggio 2020

iPhone 12 non è ancora stato lanciato, eppure questo non ci impedisce di parlare del design e della fotocamera del futuro iPhone 13 in arrivo nel 2021.

La prossima generazione di iPhone verrà presentata dopo l'estate, ma i rumors di oggi sono addirittura per il modello successivo. Signore e signori, ecco che aspetto avrà iPhone 13 (o iPhone 12S?)

Si, lo sappiamo. Molti sulla nostra pagina Facebook storceranno il naso e diranno: "Ma come, iPhone 12 non è ancora neppure sul mercato, e già parliamo di iPhone 13?" E la risposta che diamo è questa: il flusso dei rumors non lo decidiamo noi; ci limitiamo a riportare le notizie, soprattutto quando provengono da una fonte affidabile come quella di oggi, vale a dire il canale Twitter di Fudge.

In pratica, sono emersi dettagli sul design dell'iPhone 2021 ma soprattutto le caratteristiche della fotocamera posteriore, che vi elenchiamo qui di seguito:





Lente grandangolare da 64 Megapixel con zoom ottico 1x e zoom digitale 6x



Lente tele-obiettivo da 40 Megapixel con zoom ottico 3x-5x e zoom digitale 15-20x



Lente anamorfica 64 Megapixel per la cattura video con rapporto 2.1:1



Lente ultra-grandangolare 40-megapixel .25x con zoom ottico invertito



LiDAR 4.0



Il design, da quel che si vede nella foto in alto, potrebbe risultare un filo "anti-Apple" agli occhi dei più, ma c'è da ricordare che iPhone 12 e le generazioni seguenti dovrebbero ispirarsi alle forme piatte e essenziali del glorioso fu-iPhone 4 e di iPad Pro. Quindi tutto può essere.

A mo' di paragone, iPhone 11 Pro possiede un trittico di fotocamere costituito da lente grandangolare da 12 Megapixel, lente ultra-grandangolare da 12 Megapixel e tele-obiettivo da 12 Megapixel. iPhone 12 invece dovrebbe avere lente grandangolare da 64 Megapixel con tele-obiettivo e zoom ottico 3x. La configurazione a tre lenti, tuttavia, riguarderà come al solito i modelli di punta Pro e Pro Max.