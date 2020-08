macOS Big Sur: installare la Beta pubblica su Mac

Giacomo Martiradonna,

Così come è accaduto per iOS 14 Beta, Apple ha reso disponibile anche la Beta Pubblica di macOS 11 Big Sur. Ecco come iscriversi, scaricarla e installarla correttamente.

La prima cosa da fare per provare macOS Big Sur è iscriversi sul sito Apple Beta Software Program, se non lo avete già fatto in passato, seguendo questi passaggi:

Aprite la pagina del sito Apple dedicata al software in Beta

Fate clic sul pulsante blu Sign up, e inserite le vostre credenziali iCloud

Alla voce “Enroll Your Devices” fate clic su macOS

Fate clic su Download the macOS Public Beta Access Utility per avviare il download del file omonimo che dovrete installare. Se necessario, confermate l’avvio del download.

Aprite con un doppio clic il DMG chiamato macOSPublicBetaAccessUtility.dmg che trovate nella cartella Download

Installate il pacchetto macOSPublicBetaAccessUtility.dmg e immettete le credenziali di amministratore del Mac quando richiesto

A questo punto, il tab Aggiornamenti delle Preferenze di Sistema si aprirà automaticamente: lì troverete ad attendervi macOS Big Sur Beta. Scaricatelo e installatelo come qualunque update di sistema: Catalina verrà dunque aggiornato a Big Sur Beta. Non dimenticate però di effettuare prima un backup su Time Machine, questo passaggio è fondamentale.

Ovviamente, vale il solito consiglio: si tratta di software acerbo, che rischia di creare problemi e incompatibilità con le app e i servizi che usate quotidianamente; dunque non è saggio procedere su computer che vi servono per il lavoro o la vita di tutti i giorni. In alternativa, potete sempre installarlo su un disco USB esterno, o su un’altra partizione, e il problema è risolto col dual boot.

