Chi sperava in macOS Ventura e iPadOS 16 in queste ore dovrà accontentarsi di altro. Apple, un po’ a sorpresa, ha infatti sì rilasciato degli aggiornamenti, ma di iOS 16 e watchOS 9. Scopriamo insieme le novità.

iOS 16.0.3

Dal changelog (che trovi di seguito) apprendiamo che questo minor update è pensato principalmente per iPhone 14 e 14 Pro. L’aggiornamento risolve infatti bug relativi alle chiamate, a CarPlay e ad app e modalità di sistema.

Le chiamate in entrata e le notifiche delle app potevano non essere visualizzate o potevano essere mostrate in ritardo su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Il volume del microfono poteva essere troppo basso durante le chiamate telefoniche tramite CarPlay sui modelli di iPhone 14.

Potevano verificarsi ritardi durante l’avvio della fotocamera o nel passaggio da una modalità all’altra su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Mail si bloccava all’avvio dopo la ricezione di un’email dal formato non valido.

iOS 16.0.3 è disponibile per iPhone 8 e modelli successivi. Per scaricarlo basta recarsi in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

C’è anche watchOS 9.0.2

Le novità però non si limitano al sistema operativo per iPhone. L’azienda di Cupertino ha gettato nella mischia anche watchOS 9.0.2 per Apple Watch Series 4 / Apple Watch SE e modelli successivi.

Le novità dell’aggiornamento sono le seguenti:

Risolto un problema che interrompeva lo streaming su Spotify.

Anche dopo averle eliminate, le sveglie potevano continuare a inviare notifiche agli utenti con AssistiveTouch.

Risolto un problema che impediva la sincronizzazione dei dati di Wallet e Fitness con nuovi Apple Watch.

Risolto un problema che non consentiva il corretto funzionamento del microfono su Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra.

Per scaricare watchOS 9.0.2 è necessario aprire l’app di sistema Watch, recarsi in Generali quindi in Aggiornamento Software.