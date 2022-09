macOS Ventura, quando arriva la versione definitiva?

Ora che iOS 16 con tutte le sue piccole e grandi novità è nella mani degli utenti, molti giustamente ci chiedono da giorni: ma quando arriva il suo omologo per Mac? Ecco tutto quel che sappiamo sui tempi di rilascio della versione finale di macOS Ventura.

Presentato al WWDC 2022, macOS 13 Ventura è la nuova versione del sistema operativo dedicato ai computer Apple. Porterà in dote diverse nuove funzionalità come Stage Manager, un più potente Continuity e inediti strumenti di produttività per Safari, Spotlight, Messaggi e molto altro.

Per conoscere la lista completa delle novità principali, vi rimandiamo al nostro bel post di approfondimento su Ventura.

Quando Arriva macOS Ventura?

La buona notizia è che manca davvero poco. Proprio in queste ore, Apple ha rilasciato agli sviluppatori la nona Beta del sistema operativo e questo significa che siamo una Beta più vicini al rilascio definitivo.

La cattiva notizia è che non abbiamo ancora una data definitiva, ma sappiamo per certo -al netto di improbabili colpi di scena last minute- che la Golden Master sarà resa disponibile in ottobre. Con questo termine si intende la release candidata al rilascio pubblico. Poi, sempre entro la fine di ottobre, seguirà la versione ufficiale da scaricare.

Tuttavia macOS Ventura farà fuori diversi vecchi Mac. Qui di seguito, la lista dei Mac ufficialmente compatibili col nuovo OS:

Mac 2017 e successivi

iMac Pro 2017 e successivi

MacBook Air 2018 e successivi

MacBook Pro 2017 e successivi

Mac Pro 2019

Mac mini 2018 e successivi

MacBook 2017 e successivi

Mac Studio 2022

Chi non ha un Mac compatibile ha davanti due sole strade: rinunciare all’update o cambiare computer. Ma per fortuna, su Amazon ci sono tantissime offerte.