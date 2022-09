iOS 16: le feature NASCOSTE che dovete provare ORA

Con iOS 16, Apple ha reso ancora più intelligenti ed evoluti i nostri iPhone e iPad. Ma oltre alla schermata di Blocco personalizzata e alle Attività Live, a PassKey per proteggere gli account senza password e alla miriade di piccoli miglioramenti in Messaggi, Mail, Casa, Salute, Wallet, Mappe e tutte le altre app di sistema, ci sono alcune piccole funzionalità che sembrano tecnologia aliena. Roba che ci ha fatto davvero dire WOW e che secondo noi dovreste provare immediatamente.

Ecco le 5 feature nascoste di iOS 16 da provare subito. PS: per alcune di essere avrete bisogno di un iPhone relativamente recente.

Auto-Ritaglio Oggetti nelle Foto

Una delle feature più assurde di iOS 16 è la possibilità di premere e tenere premuto un oggetto nelle foto per scontornarlo e portarlo automaticamente al di fuori dell’immagine, così da incollarli in altre app come Mail e Messaggi.

Se invece volete solo copiarlo e incollarlo altrove, potete farlo premendo sull’oggetto: si creerà una sorta di aurea argentea che evidenzierà i contorni con una precisione che ha dell’incredibile. Seriamente, non sappiamo come ci siano riusciti, ma è GENIALE e sembra di fare un salto nel futuro.

Password WiFi

Apple tiene tutte le password salvate su iPhone in una elenco crittografato che contiene tutto tranne, per qualche ragione, le password delle reti WiFi. Bene, da iOS 16 in poi finalmente anche loro compaiono nella lista. Deo Gratias.

Face ID in Orizzontale

Finalmente, potete sbloccare iPhone col Face ID anche se è posto in orizzontale. La cattiva notizia è che questa funzionalità va solo su iPhone 13 e versioni successive.

Duplicati Foto

L’app Foto di iOS 16 ti avvisa se individua doppioni delle foto, e ti aiuta a eliminarle per ricavare spazio extra. Le foto duplicate vengono poste automaticamente in un nuovo chiamato “Duplicati” che appare solo se ci sono immagini duplicate da gestire.

Feedback Tattile Tastiera

Con iOS 16 c’è una impostazione che permette di ricevere un feedback tattile ogni volta che digiti del testo sulla tastiera virtuale. Ogni tasto, una vibrazione diversa, così sarà più simile ad una tastiera vera.

Si attiva in Impostazioni → Suoni e feedback aptico → Feedback e tastiera → Feedback aptico.