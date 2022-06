iOS 16: modificare annullare l'invio di un messaggio

Grazie ad iOS 16, è possibile finalmente modificare un messaggio inviato oppure annullarne l’invio sia per mittente che destinatario. Ecco come si fa, e con quali limiti.

Limitazioni

Dopo l’invio, avete esattamente 15 minuti per poter per poter praticare modifiche; dopo tale lasso di tempo, l’invio è considerato permanente. Ma l’annullamento invio funziona solo se tutti gli utenti coinvolti hanno aggiornato ad iOS 16: se il destinatario è fermo a iOS 15 o versioni precedenti, non sarà possibile annullare l’invio. O per meglio dire: il mittente su iOS 16 vedrà cancellato il messaggio, ma per il destinatario su iOS 13 resterà lì.

Infine, modifica o annullamento invio funzionano solo sugli iMessage contraddistinti da bolla blu; per gli SMS in bolla verde, niente da fare.

Modificare un Messaggio Inviato

Per modificare un messaggio inviato, è sufficiente premere e tenere premuto sul messaggio da editare, quindi toccare il pulsante Modifica.

Annullare l’invio di un Messaggio

Per annullare l’invio di un messaggio, è sufficiente premere e tenere premuto sul messaggio da editare, quindi toccare il pulsante Annulla Invio.

Recuperare Messaggi Cancellati

Infine, iOS 16 introduce una nuova opzione per recuperare i messaggi cancellati per errore, sia SMS che iMessage. Ogni volta che cancellate un messaggio, infatti, quest’ultimo verrà aggiunto alla lista degli Eliminati di Recente. Avete fino a 30 giorni di tempo recuperarlo, poi verrà eliminato definitivamente.