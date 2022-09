iOS 16, ecco le feature disponibili solo sugli iPhone recenti

Alcune delle funzionalità più interessanti e moderne di iOS 16 sono un’esclusiva dei modelli più recenti di iPhone. Ecco nello specifico quali.

Auto-Ritaglio Oggetti nelle Foto

Una delle feature più incredibili di iOS 16 è la possibilità di premere e tenere premuto un oggetto nelle foto per scontornarlo e portarlo automaticamente al di fuori dell’immagine, così da incollarli in altre app come Mail e Messaggi.

Poiché il riconoscimento dei contorni degli oggetti richiede un elevato potere computazionale, potete farlo solo con chip A12 Bionic e versioni successive; dunque non è disponibile sugli iPhone precedenti ad iPhone XS.

Sottotitoli Live

Con iOS 16 e macOS Ventura , è possibile attivare i sottotitoli in diretta per i video e persino le chiamate FaceTime, elaborate in tempo reale sul dispositivo.

Anche in questo caso, la funzionalità ha bisogno del chip A12 Bionic e versioni successivi, il che significa che funziona solo su iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE di seconda generazione e iPhone serie 14.

Percentuale Batteria

Con iOS 16 arriva la percentuale batteria nella Barra di Stato senza dover scorrere il Centro di Controllo; questa chicca, tuttavia, non è disponibile su ‌iPhone‌ XR, iPhone 11, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini.

Dettatura Più Precisa

iOS 16 introduce un’esperienza di dettatura riprogettata che sfrutta meglio l’apprendimento automatico sul dispositivo; cil consente di ottenere una trascrizione molto più precisa, e in più introduce pure un’esperienza più semplice di eventuale correzione del dettato.

Poiché tutta l’elaborazione avviene sul dispositivo per motivi di privacy, la feature è disponibile solo su iPhone con il chip A12 Bionic e versioni successive, dunque da iPhone XS in poi.