iOS 16, perché la percentuale batteria non piace agli utenti?

Con iOS 16 torna una piccola ma amatissima feature che Apple aveva mandato anzitempo in pensione: la percentuale batteria. Il nuovo design dell’icona però va a genio agli utenti che sperano in un ripensamento da parte di Apple. Ecco perché.

Erano tutti scontenti quando Apple tolse di mezzo la percentuale batteria, e lo sono di nuovo ora che intende implementarla. Il fatto è che la vecchia icona esisteva in diverse versioni che mostravano in modo “analogico” il livello di carica della batteria: ed era facilissimo comprenderla.

Ora invece Apple ha optato per un design che mostra una batteria sempre piena, ma con un numero che rivela digitalmente lo stato della carica. Quindi ancora più preciso del vecchio sistema, direte voi: e invece no. Lo sfondo della batteria sempre pieno, infatti, trae l’occhio in inganno.

Guardate l’immagine in alto (il nuovo design di Apple) e poi quello in basso (il vecchio design “analogico”) e diteci: quale secondo voi, a colpo d’occhio, restituisce un riassunto migliore dello stato di carica del telefono?

E così è partito il tormentone social, con designer e smanettoni uniti nel richiedere un design diverso e più intellegibile. E non sono mancate proposte interessanti:

Nothing wrong with what Apple released but I think I might’ve preferred something like Alternative A for the battery indicator pic.twitter.com/a44879RIFk — Mikael Johansson (@michaelnevernot) August 10, 2022

Just recreating the battery indicator pic.twitter.com/cK8PZDe9Y5 — Brian Michel (@brianmichel) August 9, 2022

In ogni caso, nessun timore. iOS 16 versa ancora in stato di Beta, e c’è ancora tutto il tempo necessario per mettere a punto questi dettagli.

Visualizzare la Percentuale Batterie su iPhone

In attesa che la versione definitiva di iOS 16 risolva il problema, ci sono diversi modi per visualizzare su iOS 15 lo stato di carica della batteria di iPhone, espresso in percentuale. Il più semplice consiste nell’uso del Centro di Controllo:

Scorrete verso il basso dall’angolo in alto a destra del display.

comparirà il Centro di Controllo.

La percentuale di carica della batteria è disponibile nell’angolo in alto a destra.

