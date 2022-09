Finalmente ci siamo, è arrivato il momento di installare iOS 16 e di provare tutti gli upgrade studiati e presentati da Apple nel corso dell’ultima WWDC. L’aggiornamento richiede un po’ di minuti tra download e installazione, anche perché la richiesta – a partire dalle 19 circa – è senza dubbio particolarmente elevata. Quindi, armati di un po’ di pazienza.

iOS 16: le principali novità

Schermata di blocco

Iniziamo con quello è un vero e proprio stravolgimento. La Schermata di Blocco, con iOS 16, diventa personalizzabile: puoi modificare il font dell’orario e della data e aggiungere widget a tuo piacimento per avere tutto sempre a portata di… sguardo.

Rendi unico il tuo iPhone e metti in mostra le foto che ami di più. Prova il nuovo effetto multilivello per far risaltare il soggetto, e applica uno degli stili che modificano in automatico il filtro colore, la tonalità, e l’aspetto di numeri e lettere. Puoi anche selezionare un gruppo di foto per vederle alternarsi in ordine casuale durante la giornata.

Puoi anche creare più schermate di blocco con sfondi e stili diversi, da sfoggiare in situazioni diverse. Puoi optare anche per la galleria di wallpaper e le raccolte a tema, che ti suggeriscono anche che foto utilizzare.

Non passa poi inosservato il riposizionamento delle notifiche. Le trovi in basso, così sono più discrete e non vanno a coprire quella bellissima foto che hai scelto come sfondo.

Filtri full immersion

Puoi ora aggiungere filtri full immersion nelle app di Apple come Calendario e Messaggi, ma anche in quelle di altri sviluppatori. Così puoi evitare sempre le distrazioni, qualsiasi app tu stia utilizzando.

Libreria foto condivisa di iCloud

Questa novità di iOS 16 purtroppo sarà disponibile entro la fine del 2022, ma non possiamo di certo eliminarla dall’elenco, no? In sintesi, la feature spalanca la porta ad una condivisione intelligente delle foto con gli altri membri della Libreria condivisa (parenti, amici e così via).

Condividi facilmente foto e video aggiungendo fino a cinque persone, così tutti potranno contribuire a creare uno splendido album di famiglia. Le foto saranno tutte riunite nello stesso posto, pronte per essere ammirate in qualsiasi momento anche da chi non le ha scattate o ritoccate.

Messaggi

Con iOS 16 puoi modificare un messaggio appena inviato, oppure annullarne del tutto l’invio.

Puoi inoltre utilizzare SharePlay – per ascoltare musica o guardare in video in compagnia degli altri partecipanti della chat – e condividere note, presentazioni, promemoria, gruppi di pannelli Safari e tanto altro.

Mail

La funzione di ricerca propone risultati più precisi e completi, e ti mostra dei suggerimenti ancora prima che tu inizi a scrivere.

Ora puoi annullare l’invio di un’email che hai appena mandato, programmare i messaggi perché partano quando vuoi tu e farti un promemoria per ricordarti di rispondere a un’email o di leggerla in un secondo momento. Puoi anche includere link con anteprima per dare a colpo d’occhio tante informazioni in più. E se dimentichi un allegato o un destinatario, Mail si accorge dell’errore e ti chiede se vuoi aggiungere quel che manca.

Funzioni smart

Puoi separare facilmente il soggetto di un’immagine, o isolarlo rimuovendo lo sfondo in Foto, Visualizzazione rapida, Screenshot, Safari e altre app.

Mentre stai guardando un video, metti in pausa su un qualsiasi fotogramma che contiene del testo: potrai copiarlo, tradurlo o cercarlo sul dizionario e su internet, proprio come fai di solito.

Nelle foto, nei video e nell’app Fotocamera, è ancora più semplice chiamare numeri di telefono, visitare siti web, convertire valute e tradurre frasi in altre lingue.

Dettatura

La funzione Dettatura aggiunge automaticamente punti, virgole e punti di domanda mentre parli. E puoi anche inserire le emoji usando solo la voce: la prossima volta che mandi un messaggio, prova a dire “emoji della faccina felice”.

Per inserire del testo, passa indifferentemente dalla voce al tocco. Digita con la tastiera, fai tap nel campo di testo, sposta il cursore e inserisci i suggerimenti QuickType: puoi fare tutto senza mai disattivare Dettatura.

Mappe

Pianifica in anticipo le tappe del tuo prossimo viaggio o ritrova al volo gli itinerari recenti. Dato che Mappe si sincronizza su tutti i tuoi dispositivi, puoi cercare le indicazioni sul Mac e seguirle sull’iPhone quando parti.

Aggiungi nuove carte in Wallet, controlla e ricarica il credito, e vedi il costo complessivo del tuo viaggio. Senza mai uscire da Mappe.

Apple Pay e Wallet

Vedi le tue ricevute e traccia i tuoi ordini Apple Pay direttamente in Wallet.

Condividi in modo sicuro le chiavi che hai in Wallet utilizzando le tue app di messaggistica preferita, fra cui Messaggi, Mail e WhatsApp. Puoi decidere dove e quando potranno essere utilizzate, e revocarle in qualsiasi momento.

Casa

Abbiamo riprogettato l’app Casa da cima a fondo per renderla ancora più efficiente e affidabile. Il pannello principale ha un nuovo look, e da qui puoi controllare tutti i tuoi accessori smart. Nuove categorie come climatizzazione, illuminazione e sicurezza ti permettono di accedere con un tocco ai relativi dispositivi. E con la vista multicamera hai sempre sott’occhio le immagini delle videocamere connesse.

Salute e fitness

App Salute: la nuova sezione Farmaci ti aiuta a ricordare quali medicinali prendere e quando, e ti dà informazioni sulle loro caratteristiche. E per prenderti cura delle persone a cui tieni, ora puoi invitarle a condividere con te i loro dati sanitari.

App Fitness: con l’app Fitness tieni d’occhio le tue performance e raggiungi i tuoi traguardi anche se non hai un Apple Watch. Adesso, passi e distanze rilevati dai sensori dell’iPhone e i dati degli allenamenti registrati da altre app ti forniscono una stima delle calorie bruciate che ti aiutano a raggiungere il tuo obiettivo Movimento quotidiano.

In famiglia

È ancora più facile creare gli account per i tuoi bambini impostando da subito i giusti controlli parentali. Autorizza solo i contenuti adatti alla loro età, imposta un tempo massimo di utilizzo e scegli se abilitare la loro localizzazione. Ti chiedono più tempo? Ora la richiesta ti appare su Messaggi, così rispondere è più comodo e veloce.

Usa il tuo dispositivo e la funzione “Inizia subito” per configurare un nuovo iPhone o iPad con i controlli parentali del caso già attivi.

Sfrutta tutte le possibilità del tuo gruppo “In famiglia” con utili suggerimenti che ti ricordano, per esempio, di aggiornare le impostazioni man mano che i bambini crescono, di attivare la condivisione della posizione o di condividere con tutti il tuo abbonamento iCloud+.

Privacy e sicurezza

Tra un aggiornamento software e l’altro, ora il tuo iPhone riceverà in automatico gli update importanti per la sicurezza, in modo da rimanere sempre ben protetto.

Con la funzione “Controllo di sicurezza”, chi si trova ad affrontare una situazione di violenza domestica o coniugale può verificare e resettare gli accessi precedentemente accordati ad altre persone: le autorizzazioni per la privacy delle app vengono disabilitate, e Messaggi e FaceTime saranno attivi solo sul dispositivo in uso.

Meteo

Fai tap su una scheda meteo per vedere dettagli su qualità dell’aria, previsioni locali e tanto altro. Hai a disposizione le previsioni orarie per i prossimi 10 giorni e informazioni minuto per minuto sull’intensità delle precipitazioni nell’ora successiva. E in più ricevi gli avvisi ufficiali su fenomeni meteorologici gravi, come tornado, bufere di neve o inondazioni.

Spotlight

Spotlight è disponibile direttamente sulla schermata Home: fai una ricerca e vedrai più informazioni, suggerimenti intelligenti, e ancora più immagini da app come Messaggi, Note e File. E sempre da Spotlight, ora puoi anche fare cose come avviare un timer o lanciare un comando rapido.

Memoji

Scatena la tua personalità con i nuovi adesivi Memoji. Ci sono opzioni per la forma del naso, i copricapi e le acconciature, che ora rappresentano in modo più naturale consistenza e ricci. E con le nuove pose Memoji, anche i profili nell’app Contatti prendono vita.

iOS 16, gli iPhone compatibili