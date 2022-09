iPhone 13 Pro 256GB: sconto 80€ e disponibilità immediata

Ora che le prevendite di iPhone 14 Pro e Pro Max sono aperte, è normale assistere ad un calo generalizzato dei prezzi dei modelli più vecchi, fino a quando non spariranno dalla circolazione. Tra l’altro, a differenza di iPhone 14 Pro Max spariti immediatamente dai radar, questi modelli sono immediatamente disponibili almeno per il momento. Insomma, non aspettare oltre perché potresti pentirtene. iPhone 13 Pro 256GB Argento oggi solo 1.229€ o a rate da 245€/mese poer 5 mesi.

Non è l’ultimo modello ma è comunque un signor smartphone che tra l’altro ha un vantaggio notevole: rispetto ad iPhone 14 Pro costa ben 240€ in meno. E parliamo comunque di un prodotto nuovo, con 2 anni di garanzia, e prestazioni super.

Include un Display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion (il refresh rate è adattivo, spazia dai 10 ai 120 Hz a seconda del contenuto) e Modalità Cinema, trittico di fotocamere professionali da 12MP con scanner LiDAR e zoom ottico 6x, Face ID nella fotocamera frontale e la potenza del chip A15 Bionic. E soprattutto una batteria che dura a lungo, e che garantisce ben 22 ore di riproduzione video ininterrotta. La scocca è costituita di acciaio e vetro satinato.

È uno dei telefoni più performanti del mercato anzi benchmark alla mano è il secondo più performante e scusate se è poco.

Il modulo fotografico comprende tre sensori posteriori con flash LED (tutti da 12 Megapixel) in grado di catturare video 4K HDR in modalità ProRES. E volendo, è possibile scattare foto in modalità ProRAW per un editing ex post come su fotocamere professionali.

Questo smartphone include un modem 5G per navigare in velocità, giocare e guardare i contenuti in streaming. È il prodotto ideale per chi lavora in mobilità. A questo prezzo, poi, non si può davvero dire di no: acquista iPhone 13 Pro 256GB a 1.229€.