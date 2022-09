Le principali fonti del settore concordano sul fatto che ad ottobre ci sarà un nuovo evento Apple e che, al 99%, il gigante di Cupertino presenterà nuovi iPad (ottobre è anche il mese dello sfortunato iPadOS 16). Oggi però arrivano notizie che aggiungono un po’ di carne al fuoco: secondo Digitimes, nel Q4 del 2022 debutteranno anche i MacBook Pro next gen.

L’indiscrezione diffusa dal blog asiatico e ripresa dai colleghi di The Verge, corrobora un bel po’ di rumor circolati negli ultimi mesi. A giugno, ad esempio, Bloomberg lanciava i primi indizi sui nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2 Max, CPU 12-core e GPU fino a 38-core. Ad agosto di quest’anno risalgono invece le voci (sia di Bloomberg che di Ming-Chi Kuo) sull’inizio della produzione dei notebook e sulla fase di test.

Non abbiamo alcuna certezza a riguardo, ma ad oggi tutti gli indizi sembrano portare alla presentazione dei MacBook Pro 2022 all’evento che dovrebbe tenersi tra poche settimane presso il quartier generale di Cupertino di Apple. Proprio come in occasione dello scoppiettante appuntamento del 7 settembre che abbiamo vissuto in compagnia di iPhone 14 Pro, Apple Watch Ultra e altri device.

Salvo sorprese, non ci saranno novità dal punto di vista estetico. Anche perché il nuovo look – più squadrato e con la tacca sul display – si è mostrato al pubblico solo nel 2021 sui MacBook Pro con M1 Pro e M1 Ultra per poi essere ripreso nel 2022, sul sottilissimo Air (attualmente in sconto su Amazon).

Restiamo in attese di conferme, ma quando ad esporsi sono fonti come Digitimes, Bloomberg (Mark Gurman principalmente) e Ming-Chi Kuo, i dubbi sono davvero pochissimi.

Immagini ©TheVerge