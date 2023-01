Con prezzi che partono da 1.029€ per iPhone 14 base e costi destinati a salire ulteriormente con le future generazioni, ci si domanda: perché iPhone costa così tanto? E per quale ragione Apple non produce un modello più economico per chi ha budget più umani? La risposta a queste domande non ti piacerà.

Quest’anno c’è stata una doccia fredda per gli utenti. Per via della debolezza dell’Euro su dollaro e per il -possiamo dirlo?- gran casino geopolitico e sanitario in cui viviamo, i prezzi al dettaglio dei telefoni Apple sono esplosi e in futuro accadrà ancora. Questa, purtroppo, è una certezza. Ma perché Tim Cook non dà ordine di lanciare non diciamo iPhone low cost, ma almeno un iPhone dai costi più accessibili?

Per prima cosa, e lo diceva Steve Jobs stesso, Apple non è capace di sfornare un prodotto poco costoso che rispecchi anche i severi requisiti di qualità di Cupertino. Ma c’è anche un altro motivo. Guarda l’immagine qui sotto: lo riconosci?

È iPhone 5C, il primo vero (e forse unico) “iPhone low cost” prodotto da Apple. Era l’iPhone economico e conveniente, e indovina un po’? È stato un mezzo flop. Apple è vittima del suo successo, e viene percepita come un’azienda premium che produce prodotti status symbol.

Ora guarda per esempio questo grafico. Riguarda le consegne di smartphone mondiale nel primo trimestre del 2018, quello che ha fatto seguito al lancio di iPhone X. Si trattava di un prodotto innovativo ma molto più costoso rispetto altri altri: eppure quell’anno Apple ha sbancato.

Sai invece quali altri iPhone sono stati un flop clamoroso? iPhone 13 mini, che è tutt’ora a catalogo, e iPhone 14 Plus che invece fornisce le dimensioni di un Pro a prezzi più bassi. Ma lo comprano in pochi: che senso ha spendere oltre 1.000€ per un prodotto meno innovativo, quando con un investimento superiore si prende il meglio del meglio? Tanto, chi cerca un prodotto low-cost non acquisterebbe comunque né un telefono da 1.000€ né uno da 1.600€.

Insomma Ricerca & Sviluppo e marketing di Apple ripagano in termini di visibilità e qualità percepita. E ogni volta che ha tentato di conquistare le fette più economiche di mercato, i clienti l’hanno “punita” premiando piuttosto gli iPhone premium. Insomma, è quel che dicevamo tempo fa parlando di iPhone 15: Apple spingerà sui Pro più cari e la colpa è nostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.