Negli uffici di Apple sarebbe scattato l’allarme a causa delle pessime performance di vendita di iPhone 14 Plus, ovvero il device con display da 6,7 pollici che – a conti fatti – aggiunge poco o nulla alla line-up di smartphone made-in-Cupertino di questo 2022. Ha la migliore batteria mai vista su un iPhone, è vero, ma per il resto c’è poco o nulla da dire. Cosa pensano di fare dunque Tim Cook & soci?

iPhone 14 Plus non convince: nuova strategia in vista di iPhone 15?

La notizia ci viene consegnata da yeux1122, fonte rivelatasi molto affidabile in passato. Non possiamo dare nulla per certo, ci mancherebbe, ma stando alle informazioni condivise, Apple starebbe prendendo in considerazione l’idea di cambiare la strategia per i suoi iPhone “non Pro”. Le strade sarebbero due.

La prima ipotesi sarebbe quella di una differenziazione ancora più marcata tra i modelli standard e Pro, proprio come suggerito in tempi non sospetti da Ming-Chi Kuo (lo stesso che ha parlato del prossimo iPad Mini). La seconda ipotesi vedrebbe invece un abbassamento del prezzo del modello Plus, che a sua volta potrebbe comportare anche una riduzione del prezzo del dispositivo da 6,1 pollici.

Apple ha ritoccato più volte nel corso degli anni la tattica per il dispositivo di punta del suo listino. È partita da iPhone 6 e 6 Plus per arrivare ad offrire fino a quattro varianti di uno stesso smartphone. Due standard e due di alta fascia, diversi tra loro principalmente per i materiali impiegati, i colori e il comparto fotografico.

Dal punto di vista cronologico, l’ultimo importante stravolgimento della line-up è stato registrato proprio nel 2022, con il pensionamento a sorpresa della configurazione Mini e il ripescaggio – altrettanto a sorpresa – del modello Plus. Il tutto condito con un pizzico di confusione tra i consumatori, alimentata (anche) da voci di corridoio.

Ci separano ancora diversi mesi dalla presentazione di iPhone 15 e non è possibile già oggi sbilanciarsi sulla strategia che adotterà Apple. C’è però curiosità, perché il fatto che iPhone 14 Plus abbia generato poca curiosità è sotto gli occhi di tutti e l’azienda di Cupertino deve assolutamente escogitare qualcosa per dare un senso a questa configurazione.

Immagine di copertina ©MacAddress

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.