La generazione del 2021 ha conquistato un bel po’ di utenti (nonostante alcune imperfezioni del display), immaginiamo quindi che la notizia di un imminente aggiornamento non possa che essere gradita. Stando a quanto comunicato da una delle fonti più attendibili del settore, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, Apple lancerà sul mercato il nuovo iPad Mini.

iPad Mini di 7ª generazione: non sarà pieghevole

Con la solita sfilza di cinguettii, l’analista ed esperto in fatto di Apple Ming-Chi Kuo ha ribadito che il punto di forza del prossimo iPad Mini sarà l’upgrade del processore. Insomma, leggendola in altri termini, non dobbiamo aspettarci novità dal punto di vista estetico.

Il tablet da 8.3 pollici attualmente in commercio ha portato con sé un bel po’ di migliorie, dal chip A15 Bionic all’integrazione della porta USB-C, dal supporto al 5G (sui modelli Cellular) al tanto richiesto look “moderno”, ovvero con cornici sottili e simmetriche.

Kuo purtroppo non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo ma si è sbottonato su un argomento abbastanza caldo negli ultimi tempi. L’analista ha dichiarato infatti che – secondo lui – Apple non sostituirà iPad Mini con un tablet pieghevole prima del 2025 (compreso).

Credo sia improbabile che Apple sostituisca l’iPad Mini con un iPad pieghevole nel 2025, contrariamente a quanto previsto in precedenza da alcuni media. Un dispositivo di questo tipo avrà un prezzo di vendita molto più alto rispetto a quello di iPad Mini, quindi un replacement del genere non avrebbe senso.

Per quanto riguarda la finestra di lancio del dispositivo in questione, Kuo ritiene sia compresa tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024.

