iPhone 16: feature, disponibilità e prezzi

Sebbene manchi ancora più di anno al suo rilascio, di iPhone 16 sappiamo molto più di quanto spererebbero a Cupertino. Ecco feature, prezzi e disponibilità dello smartphone Apple atteso per il 2024 stando a rumors, indiscrezioni e indicazioni degli analisti.

Diciamo subito che probabilmente neppure a Cupertino hanno finalizzato le specifiche dei telefoni dell’anno prossimo; il che significa che i piani della mela potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi. Ciò detto, con iPhone 16 Apple potrebbe finalmente lanciare il Face ID sotto al display a cui lavora da anni.

Purtroppo, le lenti a periscopio che debutteranno con iPhone 15 Pro Max e che avremmo voluto vedere anche sui modelli di fascia media, pare resteranno un’esclusiva dei gingilli più costosi. Ovviamente tutti i modelli includeranno migliorie al sistema fotografico, chip più performanti e una limatina al design attuale. Ma la vera notizia è un’altra: nel 2024 Apple dovrebbe lanciare una nuova variante di smartphone: iPhone 16 Ultra.

Più Feature e Aumento Prezzi

Il modello “Ultra” di iPhone potrebbe sostituire il brand “Pro Max” già con iPhone 15 quest’anno. Tuttavia, le ultime voci di corridoio indicano che Apple sta progettando un modello di iPhone più potente e più costoso dell’attuale iPhone 14 Pro Max. E ciò dipende dal fatto che, banalmente, gli utenti sono disposti a spendere di più per avere più tecnologia. Insomma, come dicevamo tempo addietro, è colpa nostra.

In una recente conferenza stampa di Apple, il CEO Tim Cook ha confermato che iPhone è diventato una parte talmente importante della vita delle persone che tutti siamo “disposti ad allungare i tempi per ottenere il meglio che possiamo permetterci in quella categoria”.

Per giustificare l’ennesimo aumento dei prezzi, Apple ha differenziato iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max con Dynamic Island. E lo stesso paradigma verrà seguito anche con iPhone 15, che avrà USB-C più veloce e pulsanti aptici in luogo di quelli fisici. Il 15 Pro Max potrebbe anche introdurrà lìobiettivo a periscopio con uno zoom ottico migliore. Dunque è lecito aspettarsi che questo trend continui anche con iPhone 16. E qui arriviamo al dunque.

iPhone 16 Ultra

iPhone 16 Ultra sarebbe con ogni probabilità l’iPhone più costoso e più ricco di funzionalità di sempre. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Mark Gurman su Bloomberg, dotrebbe includere ulteriori migliorie alla fotocamera, un chip più veloce, un display più grande e forse anche un design senza porta senza porta Lightning o USB-C. Insomma sarebbe l’incarnazione di quell’iPhone Air che attendiamo da anni.

iPhone Ultra, come suggerisce il nome, erediterà in qualche modo lo stile di Apple Watch Ultra, l’opzione Apple Watch di fascia alta della mela. Ed esattamente come l’orologio high-end, avrà caratteristiche uniche e di nicchia che lo contraddistingueranno dagli altri e che lo rendono iconico.

Prezzi e Disponibilità

iPhone 16 e iPhone 16 Ultra verranno lanciati a settembre 2024, a prezzi che non conosciamo ma che saranno sicuramente superiori a quelli dell’attuale iPhone 14 Pro Max. E considerando che partiamo da 1.489€ per il taglio base, è facile che l’anno prossimo si superi i 1800€ per l’Ultra entry level, forse anche di più. Di sicuro, col taglio da 1TB supereremo (molto) abbondantemente i 2.000€ qui in Italia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.