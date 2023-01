Il 2023, salvo sorprese, è destinato a diventare un anno che la community Apple ricorderà per sempre: ci sarà il passaggio (obbligato dalla UE) dallo standard Lightning all’USB-C. Eppure, nonostante le ghiotte novità in arrivo (la Dynamic Island sempre più protagonista), iniziano già a circolare voci su iPhone 16 Pro del 2024. Scopriamo insieme cosa si dice in giro sullo smartphone che farà impazzire il mercato tra più di un anno.

iPhone 16 Pro rivoluzionerà il Face ID?

In base a quanto riportato in queste ore da The Elec, iPhone 16 Pro sarà il primo smartphone made-in-Cupertino ad essere dotato del Face ID under-display. Diciamola in altri termini: la TrueDepth Camera per il sensore in grado di riconoscere i volti non sarà visibile e dunque non andrà ad occupare spazio utile durante l’uso quotidiano del display.

Attenzione però, cerchiamo di non gridare al miracolo. L’area di visualizzazione sarà più ampia grazie alla “scomparsa” della TrueDepth, ma nel report si legge anche che il foro per la fotocamera frontale continuerà ad essere visibile su iPhone 16 Pro. E ancora secondo The Elec (via MacRumors), una volta implementato il Face ID sotto il display, Apple penserà poi alla soluzione ottimale per nascondere anche il ritaglio della fotocamera.

Un disegno in linea con il percorso tracciato dal noto analista Ross Young a maggio del 2022:

Gli upgrade più importanti, come ormai da tradizione, saranno inizialmente una esclusiva dei modelli Pro dei melafonini. Proprio come accaduto con l’isola dinamica, la più grande novità del 2022 di Apple e che – in base alle più recenti indiscrezioni – caratterizzerà tutta la line-up di iPhone 15 di quest’anno.

Immagine di copertina ©MacRumors

