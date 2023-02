L’offerta Apple è molto ampia, ma l’attenzione della community e degli appassionati di tecnologia – senza alcuna sorpresa – è tutta o quasi rivolta agli smartphone che il gigante di Cupertino presenterà a settembre. In queste ore, ad esempio, si sta chiacchierando molto dei render di iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max: ecco come sarà

I file CAD e i relativi render sono stati condivisi su Twitter da @UniverseIce, fonte abbastanza affidabile. Per di più, anche i colleghi di 9to5mac sono convinti che, dettaglio più dettaglio meno, questo sarà il look di iPhone 15 Pro Max.

Interessante il fatto che il bump della fotocamera (ovvero lo spessore del modulo che ospita i tre obiettivi) sarà inferiore a quello del 15 Pro (e del 14 Pro Max, di conseguenza). Questo perché, secondo le indiscrezioni, proprio il 15 Pro Max sarà il primo smartphone made-in-Cupertino con lenti periscopiche.

Oltre alle modifiche del bump della fotocamera, i CAD e i render sono in linea con i leak di qualche giorno fa che hanno mostrato il Pro “base”. Le cornici attorno al display sono infatti più sottili e c’è la porta USB-C al posto della Lightning, standard ormai destinato a sparire.

Il leaker @UniverseIce ritiene poi che il 15 Pro Max utilizzerà “una cornice in lega di titanio” e che, al pari degli altri smartphone della gamma del 2023, integrerà pulsanti capacitativi per la gestione del volume e per l’accensione/spegnimento del dispositivo.

Se non hai alcuna intenzione di attendere ancora altri mesi per mettere le mani su un iPhone con Dynamic Island, ti ricordo che su Amazon trovi iPhone 14 Pro in offerta al minimo storico.

