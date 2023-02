A distanza di sette mesi circa dalla presentazione ufficiale, sono stati diffusi nuovi render basati su file CAD 3D di iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Dettaglio più, dettaglio meno, questo dovrebbe essere il design dei prossimi smartphone made-in-Cupertino (già in parte anticipato qui).

iPhone 15 e 15 Pro: Dynamic Island su tutta la linea

I file CAD 3D sono stati ottenuti dai colleghi di 9to5Mac, sui render c’è invece la firma del solito Ian Zelbo, designer che negli ultimi anni si è fatto notare per i suoi lavori precisi e quanto mai vicini alla realtà.

Ciò che balza subito all’occhio è il passaggio, su iPhone 15 “base”, dalla tacca alla Dynamic Island. Il ritaglio sul display è una novità del 2022: ospita la fotocamera frontale e il Face ID, ma è anche un elemento dell’interfaccia di iOS con cui interagire.

Altra novità di spicco è la presenza del connettore USB-C, che manda così definitivamente in pensione lo standard Lightning (anche) su iPhone. A tal proposito, si parla di certificazioni e limitazioni, ma è ancora tutto da confermare.

Sul retro, in termini puramente estetici, non dovrebbero esserci upgrade degni di nota (se non un bump del comparto multimediale più accentuato). iPhone 15 avrà due fotocamere, il 15 Pro invece ne avrà tre, proprio come nel 2022.

I file CAD inoltre un leggero aumento delle dimensioni del display di iPhone 15 “base”: da 6,1″ a 6,2″. Per quanto riguarda invece risoluzione e frequenza d’aggiornamento, doccia fredda anche quest’anno: i 120Hz – salvo sorprese – resteranno una esclusiva dei modelli Pro.

Infine, nessun indizio è trapelato sui tanto vociferati tasti capacitativi. Secondo voci di corridoio, potrebbero debuttare già nel 2023, e solo sulle due configurazioni Pro. Come al solito, del resto.

