Il 2023 sarà ricordato (anche) per lo sbarco dello standard USB-C su iPhone. C’è da festeggiare per questo? In parte, perché stando alle ultime notizie, Apple starebbe pensando di utilizzare su iPhone 15 e iPhone 15 Pro un chip di autenticazione simile a quello Lightning, e ciò significa che potrebbero esserci delle limitazioni con accessori non approvati da Apple (senza certificazione MFi, per intenderci).

Apple ha realizzato una sua versione dello standard USB-C per iPhone 15?

La fonte della notizia è un utente Weibo (via MacRumors) che afferma di essere un esperto di circuiti integrati, con ben 25 anni di esperienza di lavoro sui processori Pentium di Intel.

Le interfacce a circuito integrato sono chip semiconduttori utilizzati per gestire la condivisione delle informazioni tra dispositivi. Dal 2012, le porte e connettori Lightning first-party e certificati MFi includono un piccolo circuito integrato che conferma l’autenticità delle parti coinvolte nella connessione. Hai mai visto apparire sul display del tuo iPhone un messaggio tipo “questo accessorio non è supportato“? Ecco, si trattava di un gadget non MFi (Made for iPhone).

E dunque, secondo questa notizia dell’ultima ora, Apple potrebbe aver sviluppato un IC personalizzato per le porte USB-C di iPhone 15 e iPhone 15 Pro e, presumibilmente, per i cavi di ricarica. È importante sottolineare che l’interfaccia USB-C attualmente utilizzata sugli ultimi iPad (Base, Mini, Air e Pro) non contiene un chip IC per l’autenticazione.

Quali le implicazioni di questa “strategia”? È possibile che Apple possa limitare funzionalità come la ricarica rapida e il trasferimento di dati ad alta velocità ai soli cavi certificati MFi. Apple è stata costretta dalla UE a mandare in pensione lo standard Lightning anche su iPhone, ma sembra abbia già trovato un modo per non abbandonare del tutto le vecchie abitudini. E questo, per molti utenti, non è assolutamente un aspetto positivo della politica del gigante di Cupertino.

Come da tradizione, Tim Cook & co. presenteranno la nuova gamma di iPhone a settembre. Solo tra qualche mese, quindi, scopriremo la verità su questa versione “personalizzata” del connettore USB-C.

