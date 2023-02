iPhone 15 Pro in tutto il suo splendore: ecco TUTTE le novità!

È già arrivato quel momento, per la gioia di tutti gli appassionati dell’universo Apple. Dagli USA arrivano i primi render di iPhone 15 Pro, smartphone top di gamma che il gigante di Cupertino presenterà – come da tradizione – a settembre. Preparati, perché le novità non sono tantissime, ma sono importanti, soprattutto in termini estetici.

iPhone 15 Pro, ecco come sarà il prossimo smartphone di Apple

I render sono stati realizzati da Ian Zelbo, designer 3D molto noto e apprezzato, e pubblicati in esclusiva da 9to5mac. Si basano su modelli CAD che i colleghi statunitensi hanno ottenuto da fonti che definiscono “molto attendibili” (dei produttori di case per smartphone con sede in Cina).

La novità più evidente è il passaggio dallo standard Lightning a quello USB-C, che andrà a segnare un addio definitivo (o quasi) al connettore proprietario che Apple ha utilizzato su iPhone – e non solo – a partire dal 2012. Questo switch è una conseguenza delle nuove normative dell’Unione Europea, che ha spinto per uno standard di ricarica comune per tutti gli smartphone. Già si parla però di certificazioni MFi, di limitazioni e così via. Quindi non cantiamo subito vittoria.

Altra novità è la curvatura dei bordi, sia sul pannello frontale che sulla struttura in metallo. Il vetro, come puoi notare, si curva leggermente intorno ai bordi così da creare una transizione più fluida verso la cornice. Potremmo definirlo un “effetto Apple Watch”.

Anche il telaio ha curve più morbide rispetto a prima. Ricorda il design degli ultimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici e del MacBook Air con M2. iPhone 15 Pro sarà dunque più comodo da tenere in mano? Forse sì.

Sul retro spicca invece il bump della fotocamera, decisamente più spesso rispetto a quello del 14 Pro. La dotazione e la disposizione restano però invariate: tre obiettivi e scanner LiDAR in un modulo quadrato.

Da notare, infine, la cornice sul display di qualche millimetro più sottile (rispetto a quella del 14 Pro). La Dynamic Island invece è identica per quanto riguarda le dimensioni. Di seguito un confronto proprio tra iPhone 15 Pro e iPhone 14 Pro, così da rendere meglio l’idea.

