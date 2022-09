Manca ormai pochissimo all’evento Far Out e Tim Cook, CEO di Apple, ha pensato – come da tradizione – di pubblicare una foto dall’Apple Park. Ebbene, questo scatto (didascalia compresa) potrebbe portare con sé un indizio sull’atteso iPhone 14 Pro, la vera star del keynote che andrà in scena a partire dalle 19 (in Italia). Giusto per far schizzare l’hype alle stelle. E il gioco di parole è assolutamente voluto.

Good morning! Looking forward to a stellar Apple event. pic.twitter.com/8rwWBwX79V — Tim Cook (@tim_cook) September 7, 2022

Procediamo con ordine. La feature a cui va immediatamente il pensiero è la connettività satellitare, del resto Tim Cook parla di “un evento Apple stellare”. Il riferimento a qualcosa di lontano, molto lontano, addirittura nello spazio, ci potrebbe stare benissimo. Che stia parlando proprio della “nuova via” per comunicare quando la rete cellulare è assente? Se ne è parlato tanto nelle ultime settimane ma le indiscrezioni sono discordanti, quindi meglio aspettare.

E l’arcobaleno? Cosa ci dice questo splendido mix di colori? Beh, forse ci suggerisce le varie tinte in cui iPhone 14 e/o iPhone 14 Pro saranno disponibili. Anche di questo si è parlato, in particolare di inedite colorazioni Blu e Viola.

Ma c’è dell’altro…

iPhone 14 Pro ci farà scattare… foto stellari?

Arriviamo infine a quella che secondo noi (ma potremmo sbagliarci) è la feature che si nasconde dietro gli indizi lanciati da Apple con l’invito all’evento prima e dalla foto odierna di Tim Cook poi.

iPhone 14 Pro sarà caratterizzato non solo da un nuovo look frontale (foro al posto della tacca) e da un processore next-gen (A16 Bionic), ma anche da un modulo fotografico aggiornato. Sappiamo che le tre lenti saranno più grandi rispetto a quelle viste su iPhone 13 Pro e che ci sarà un upgrade anche in termini di megapixel. Ma a cosa porterà tutto ciò?

A foto e video di una qualità superiore senza alcun dubbio, ma anche alla possibilità di andare “oltre ogni oltre”, come suggerisce l’invito al keynote in italiano, di poter scattare foto sensazionali alle stelle e alla luna. Noi puntiamo tutto su questo, e voi?