In quel di Cupertino staranno preparando le ultime cose in vista dell’evento “Far Out” del 7 settembre, in queste ore ufficializzato proprio da Apple. E noi nell’attesa cosa possiamo fare? Possiamo leggere le ultime notizie sull’attesissima line-up di iPhone 14, possiamo giocare un po’ con le ipotesi, oppure… possiamo lanciarci nell’esperienza spaziale in realtà aumentata realizzata dal gigante californiano per l’occasione.

Il logo di Apple circondato da stelle – al centro degli sfondi per iPhone, iPad e Mac che puoi scaricare gratuitamente da qui – è quello che si vede anche nella AR Experience pensata, come da qualche anno a questa parte, a mo’ di easter egg.

Sì perché per dar vita a questa sorta di buco nero con al centro la mela morsicata bisogna recarsi a questo indirizzo e premere un qualsiasi punto dell’artwork. Così facendo, si avvierà “per magia” l’esperienza Apple in realtà virtuale incentrata sull’evento Far Out.

Iniziativa ben realizzata come al solito, ma che – purtroppo (o per fortuna?) – non fornisce dettagli in più su ciò che Tim Cook e soci presenteranno il 7 settembre sul palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino.

Considerata l’ambientazione spaziale, l’ipotesi al momento più gettonata è quella della connettività satellitare, che si rivelerebbe particolarmente utile in quei casi in cui non è possibile poter fare affidamento sulla rete cellulare.