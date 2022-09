Che la Dynamic Island sia tra le più importanti novità del 2022 di Apple, non ci sono dubbi. Riuscire a trasformare qualcosa di antiestetico in un elemento interattivo dell’interfaccia non è cosa da poco. Ma nel caso di iPhone 14 e iPhone 14 Pro c’è anche altro da dire, principalmente riguardo foto e video. Ad esempio, cerchiamo di capire qualcosa in più su questa Modalità Azione.

Durante l’evento Far Out del 7 settembre, i volti di Apple hanno dedicato diversi minuti ai nuovi comparti fotografici di iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Il secondo, per dire, vanta ora una fotocamera principale da ben 48 megapixel (che secondo Samsung sarebbero ancora pochi). Ma a questo giro parliamo di video, e più precisamente di quelli girati nel pieno dell’azione, mentre si è in corsa o in auto, con poca stabilità. Il gimbal? No, non serve.

iPhone 14 e 14 Pro: e… AZIONE!

L’inedita Modalità Azione, spiega Apple, “rende le riprese stabili e senza sbalzi”. Zero vibrazioni dunque, anche nelle situazioni più movimentate. E i primi video apparsi in rete confermano quanto dichiarato dal gigante di Cupertino. I risultati sono davvero straordinari, frutto del sempre eccezionale connubio tra hardware e software tipico di casa Apple.

Dai un’occhiata al video che segue, resterai a bocca aperta:

Come attivare la Modalità Azione

Utilizzare la Modalità Azione è molto semplice. Ricorda però che si tratta di una esclusiva di iPhone 14 e 14 Pro (e relative varianti Plus e Max, rispettivamente).

Lancia l’app Fotocamera di sistema Con uno swipe spostati in Video In alto a destra, premi sull’icona della Modalità Azione (quella con una persona che sta correndo per intenderci)

Quando sei pronto/a, inizia a registrare

Ecco fatto, nulla di più facile, vero?