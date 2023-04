iOS 17, tutte le feature attese e AI per Salute e Fitness

Con la prossima versione del sistema operativo mobile di Cupertino, l’Intelligenza Artificiale sarà presente in molte applicazioni Apple, e non parliamo solo di Siri+. Con iOS 17, iPhone, iPad e Mac ti aiuteranno a sentirti meglio grazie all’integrazione dell’AI nelle app Salute e Fitness. Ecco cosa bolle in pentola a Cupertino.

iOS 17

iOS 17 è il prossimo grande aggiornamento software per gli iPhone, che dovrebbe arrivare a settembre insieme alla nuova serie di iPhone 15. Ufficialmente, non conosciamo le novità di iOS 17, ma qualche indiscrezione ci dà per lo meno un’idea di quel che ci aspetta.

Centro di Controllo

Una delle feature più richieste è la possibilità di personalizzare il Centro di Controllo, il pannello che si apre scorrendo dal bordo superiore destro dello schermo. Attualmente, il offre accesso rapido a diverse funzioni, come il Wi-Fi, il Bluetooth, la torcia e la modalità aereo, ma non permette di aggiungere o rimuovere le icone a piacimento. Con iOS 17, Apple potrebbe finalmente dare agli utenti la libertà di scegliere quali controlli avere, magari anche con widget personalizzati.

Diario di Bordo

Secondo il Wall Street Journal, Apple starebbe lavorando a una nuova app di journaling, cioè di scrittura personale e riflessiva. Una sorta di diario su iPhone che tenga conto di tutto quel che facciamo, dei nostri appunti e molto altro. Questa app farebbe parte delle iniziative di Apple nel campo della salute mentale e del benessere, e permetterebbe agli utenti di registrare i propri pensieri, emozioni e obiettivi in modo semplice e sicuro. L’app potrebbe anche integrarsi con altre app di salute e fitness, per fornire suggerimenti e feedback personalizzati.

Più Bug Fix e Meno Feature

Con iOS 17 non mancheranno feature di rilievo, ma Apple ha intenzione di concentrarsi principalmente su bug-fix e miglioramenti alla stabilità. “iOS 17 godrà di feature ‘belle da avere'” spiega Bloomberg, “anche se non ci sarà un qualcosa di così grande come il sostanzioso update della schermata di blocco dello scorso anno. L’obiettivo del software, il cui nome in codice è “Dawn”, è mettere la spunta alle feature più richieste dagli utenti.”

Ricerca & Spotlight

Ricerca e lo Spotlight sono due strumenti fondamentali per trovare rapidamente ciò che si cerca sul proprio iPhone. Con iOS 17, Apple dovrebbe migliorarli la rendendoli più intelligenti e integrati con le altre app. Inoltre, Spotlight dovrebbe mostrare più informazioni rilevanti quando si cerca qualcosa, come i risultati web, le notizie, i suggerimenti di Siri e i collegamenti alle app correlate.

Realtà Aumentata & Virtuale

Con l’arrivo di Apple Glasses, è indubbio che iOS 17 includerà alcune feature collegate con Realtà Aumentata & Virtuale, e condite ovviamente con Intelligenza Artificiale. Ma non troppo, per non rubare la scena ai visori. Diciamo quanto basta per incuriosire gli utenti e spingerli a provare i nuovi dispositivi.

Wallet

L’app Wallet è quella che permette di conservare sul proprio iPhone le carte di credito, i biglietti aerei, le chiavi dell’auto e altri documenti digitali. Con iOS 17, Apple potrebbe espandere le funzionalità dell’app Wallet aggiungendo il supporto per nuovi tipi di documenti, come ad esempio le carte d’identità e le patenti.

AI Salute & Fitness

Sappiamo che, con le ultime versioni di iOS, Apple si è concentrata molto sul fitness di recente con il lancio di Apple Fitness+. L’idea dunque è che Tim Cook potrebbe anche introdurre un’app Salute dedicata ad iPad e ottimizzata per lo schermo più ampio dei tablet, e dotata di Intelligenza Artificiale.

Secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg, Apple sta cercando di aumentare la sua attenzione su fitness e sul benessere. E per ottenere lo scopo, sta lavorando ad un sorta di allenatore virtuale basato su AI (AI-Coach), oltreché ad una nuova tecnologia per tracciare l’umore e lo stato d’animo degli utenti. L’hardware chiave per questa nuova applicazione sarà Apple Watch.

Il progetto, nome in codice “Quartz”, prevede dio raccogliere i dati provenienti da Apple Watch e di fonderli con l’intelligenza artificiale per aiutarti a mantenere abitudini alimentari sane, sviluppare modelli di sonno decenti e, in definitiva, rimanere motivato a restare in forma. E i consigli non saranno più generici per tutti, ma tarati e calibrati sulle caratteristiche di ogni utente.

Non conosciamo nel dettaglio cosa hanno in mente gli ingegneri della mela, ma l’impressione è+ che il modello di intelligenza artificiale sarà addestrato per tracciare anche le emozioni e dare raccomandazioni non soltanto sulla base dello stato biologico e fisico, ma anche di quello emotivo.

Questa era la buona notizia. La cattiva è che Apple ha bisogno di far cassa, e dunque questa feature sarà probabilmente a pagamento, dotata di una propria app autonoma e disponibile nel pacchetto Apple One.

La feature di Allenatore virtuale (AI-Coach) sarà lanciata assieme a tutte le altre novità con iOS 17 a giugno in occasione del WWDC 2023.

