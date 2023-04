Ecco perché l'Intelligenza Artificiale seppellirà Google

Pubblicità in prima posizione, problemi di privacy, recensioni farlocche e rumore di fondo. Effettuare una ricerca su Google è un modo inefficiente e datato di reperire le informazioni che ci servono. Ecco perché le Intelligenze Artificiali come ChatGPT gli faranno le scarpe.

Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo. Il brand è destinato a restare in circolazione; ma a morire è un modo di reperire le informazioni sul Web e, di conseguenza, tutta la giostra di pubblicità, inserzionisti e monitoraggio che c’è dietro. Il giocattolo che ha reso Google una potenza nel suo settore si è rotto, e per la semplice ragione che ora è disponibile una tecnologia nettamente superiore.

ChatGPT Vs. Google

Le intelligenze artificiali come ChatGPT e i motori di ricerca come Google hanno obiettivi differenti e funzionamenti diversi.

ChatGPT è progettato per conversare con gli utenti e fornire loro informazioni o risposte a domande specifiche. Utilizza tecniche di elaborazione del linguaggio naturale per analizzare il testo della conversazione e fornire risposte in modo coerente e significativo.

Google, d’altra parte, è un motore di ricerca che utilizza algoritmi complessi per analizzare il contenuto di pagine web e restituire i risultati più pertinenti alle query degli utenti. Google è in grado di cercare informazioni su un’ampia gamma di argomenti e di restituire risultati da fonti diverse.

ChatGPT è utile per conversare con gli utenti e fornire loro informazioni specifiche, è come un piccolo blogger o un giornalista che crea un articolo con le esatte informazioni di cui abbiamo bisogno, nella forma e con lo stile che ci piace. Google invece è utile per la ricerca di informazioni generiche su un’ampia gamma di argomenti, e in un certo senso tornerà utile anche alle AI per reperire informazioni aggiornate. Ma è questo il cambio di paradigma: “andare su Google” è diventato nel tempo sinonimo di “andare su Internet”; ora invece le Intelligenze Artificiali diventeranno il portale privilegiato di accesso al web.

Google fa Perdere Tempo

L’immagine che vedete qui su è relativa a una ricerca su Google di Runaway AI, un’azienda che offre una suite di oltre 30 strumenti con Intelligenza Artificiale per generare e modificare contenuti. Guardate quanta pubblicità e sponsorizzazioni bisogna schivare prima di arrivare all’informazione vera e propria.

Google era la cosa migliore che avevamo fino a ieri. Oggi cambia tutto, e l’esperienza utente che offre non è adeguata.

Ecco perché Google è il passato remoto, quando lo si paragona a tecnologie come ChatGPT:

Ricerca: Annunci a pagamento + Spazzatura altamente ottimizzata per la SEO + un sacco di rumore 👎🏻

Annunci a pagamento + Spazzatura altamente ottimizzata per la SEO + un sacco di rumore 👎🏻 Mappe: Recensioni false 👎🏻

Recensioni false 👎🏻 Gmail: Annunci ovunque e preoccupazione per la privacy 👎🏻

Annunci ovunque e preoccupazione per la privacy 👎🏻 Bard: Al momento, l’intelligenza artificiale sviluppata da Mountain View non è pari a quella per esempio di ChatGPT-4 👎🏻

Ecco perché non sorprende che, al 4 dicembre 2022, già 250 milioni di persone avevano creato un account ChatGPT (qui spieghiamo come fare). Google soffre di diversi limiti, e ha fatto il suo tempo come strumento per le masse.

I Limiti di Google.

Gli algoritmi di ricerca di Google sono tra i più avanzati al mondo, ma hanno anche grossi limiti. Per esempio:

Ricerche limitate: non tutte le informazioni presenti in rete sono indicizzate da Google e quindi non tutte le informazioni possono essere trovate attraverso una ricerca su questo motore di ricerca. Bias di ricerca: gli algoritmi di ricerca di Google possono essere influenzati da fattori come la posizione geografica, la cronologia delle ricerche e le preferenze personali dell’utente, il che può portare a risultati di ricerca personalizzati e talvolta limitati. Contenuti duplicati: gli algoritmi di Google possono avere difficoltà a distinguere tra contenuti originali e duplicati, il che può portare a risultati di ricerca ripetitivi o poco utili. Manipolazione dei risultati: ci sono ancora tecniche di SEO (Search Engine Optimization) che mirano a manipolare gli algoritmi di Google per ottenere un posizionamento più alto nei risultati di ricerca, anche se queste tecniche vanno contro le linee guida ufficiali. E questa è la ragione per cui, a volte, ottimi articoli non si piazzano mentre altri -infarciti di monnezza SEO– campeggiano in prima posizione per secoli. Limiti linguistici: gli algoritmi di ricerca di Google possono avere difficoltà a comprendere il significato preciso di parole o frasi specifiche, soprattutto in lingue diverse dall’inglese.

Le intelligenze artificiali come ChatGPT possono offrire un’esperienza di ricerca più personalizzata e dettagliata rispetto a Google. Mentre quest’ultimo restituisce una lista di risultati di ricerca basati su parole chiave e algoritmi di posizionamento, ChatGPT è in grado di comprendere le intenzioni dell’utente e fornire risposte più specifiche.

Ad esempio, se un utente cerca informazioni su “ricetta lasagna”, Google restituirà una serie di siti web che potrebbero contenere informazioni su come preparare una lasagna. ChatGPT, d’altra parte, può fornire una risposta diretta alla domanda dell’utente e fornire indicazioni passo-passo su come cucinarle, variazioni vegan, tener conto delle calorie complessive e una miriade di altre variabili. ChatGPT può fornire risposte più personalizzate e adattate alle preferenze dell’utente, tenendo anche conto delle informazioni raccolte durante la conversazione.

Arriverà Pubblicità Anche su ChatGPT?

Il modello di monetizzazione di Google si basa principalmente sulla pubblicità. Google guadagna denaro vendendo spazi pubblicitari agli inserzionisti sui suoi risultati di ricerca, sui suoi servizi come YouTube e Gmail e su siti web partner attraverso la sua piattaforma di pubblicità Google AdSense.

Attualmente ChatGPT-3.5 è disponibile gratuitamente per gli utenti (ad esclusione dell’accesso API, dell’Abbonamento Plus e di ChatGPT-4), e per ora non prevede un modello di monetizzazione definito. Il che significa che potrebbe evolvere in futuro, ad esempio attraverso la vendita della tecnologia ad aziende o attraverso l’integrazione di pubblicità mirate nelle conversazioni. Ma ciò lo renderebbe in qualche modo perfino peggiore di Google, perché le pubblicità sarebbero più intrusive e fastidiose.

Noi pensiamo che le cose andranno diversamente. Le stime dicono che OpenAI stia macinando oltre 100 milioni di fatturato ogni mese con meno di 4 milioni di clienti paganti. Che succederebbe se i clienti paganti salissero a 400 milioni? Parliamo di oltre 120 miliardi di dollari di fatturato l’anno. Uno scenario del tutto plausibile, e di cui abbiamo già parlato. E per chi non vuole pagare un abbonamento per le AI, nessun problema: le LLM girano già su dispositivi piccoli come uno smartphone. Piccole entità onniescienti e rispettose della privacy con cui potremo interagire e che eseguiranno gli ordini senza battere ciglio, da “invia una mail in azienda per dirgli che sto male” a “compra un biglietto per Bangkok non appena scende sotto i 600€.” E quel giorno è sempre più vicino.

