Nelle scorse ore, il Garante per la Privacy ha bloccato ChatGPT e ciò significa che per il momento non è possibile connettersi al sito di OpenAI con IP italiano. Peccato che il provvedimento non abbia alcun effetto pratico, nella realtà, perché tra decine di alternative e trucchetti vari, la AI resta comunque consultabile senza limitazioni. Ecco 10 alternative a ChatGPT accessibili dall’Italia che funzionano come e meglio dell’originale.

Non ci soffermeremo neppure un istante sull’inutilità di un blocco a livello di IP, e in generale sull’inutilità di qualsiasi sistema di filtrazione dei siti, visto che basta letteralmente una VPN gratuita per eludere il blocco. Ma la cosa veramente assurda è che ChatGPT resta perfettamente funzionante se ad esempio l’avete installata su iPhone come indichiamo in questo post.

Il problema è a monte, e ChatGPT è solo la punta di un icerberg gigantesco. Non passa giorno infatti che non vengano lanciati nuovi strumenti alternativi a ChatGPT o basati su quest’ultimo. E per dimostrarvelo, dal “riassuntore” scientifico fino alla creazione di video avatar AI, ecco un elenco assolutamente non esaustivo di AI accessibili senza restrizioni dall’Italia.

Alternative a ChatGPT

Writesonic: Praticamente ChatGPT ma permette di scegliere tono, lunghezza del testo, destinazione, tipo di pubblico e molte molte altre variabili. È una piattaforma di automazione dei contenuti alimentata dall’IA che consente di generare contenuti illimitati risparmiando tempo e fatica. Con oltre 65 funzionalità come Article Writer 3.0, annunci Facebook, pagine di destinazione, risposte Quora, tweet Twitter e didascalie Instagram, puoi potenziare il tuo processo di scrittura in un istante. FastChat: Sito che consente di chattare con modelli di linguaggio di grandi dimensioni aperti. Il sito offre diverse opzioni di modello tra cui scegliere, tra cui Vicuna, Alpaca e LLaMA. Questi modelli sono stati addestrati su conversazioni condivise dagli utenti e su dimostrazioni di istruzioni. Alcuni di essi, tipo Vicuna, sfornano testi di qualità quasi GPT-4 nel 90% dei casi. BingChat: Più conciso di ChatGPT ma con risultati aggiornati su Internet e la citazione delle fonti. Accessibile via web o app per iPhone. Chatsonic: È la migliore alternativa di ChatGPT che puoi usare gratuitamente. Questo strumento di intelligenza artificiale può aiutarti a scrivere contenuti sorprendenti e originali. Aiciclopedia: L’enciclopedia AI gratuita per gli strumenti AI. Questo sito web elenca tutti gli strumenti di intelligenza artificiale, così da poter scegliere quelli più adatti per le tue esigenze. Podcast, suggerimenti, newsletter o film, trovi tutto qui. Poised: Questo strumento di intelligenza artificiale ti aiuta a migliorare le tue capacità oratorie in pubblico con un feedback dal vivo nelle tue riunioni virtuali. Diventa un perfetto oratore con questa AI. Durable: Costruisci un sito web in 30 secondi con l’IA. Spiega a parole cosa vuoi, e lui genererà un intero sito web con immagini e testo in pochi secondi. Decktopus: Dimenticate giornate passate a creare slide in PowerPoint e KeyNote. Questo sito è un creatore di presentazioni potenziato con AI. Chiedete e creerà presentazioni incredibili in pochi secondi. Tome.app: Tome ti aiuta a creare bellissime storie in pochi secondi. Digita qualsiasi cosa in un prompt e genererà automaticamente un racconto per te in pochi secondi. Magical: Magical è un’app di produttività che utilizza l’intelligenza artificiale per accelerare le attività ripetitive mentre lavori. Non servono estensioni, app né altro.



