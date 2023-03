Visto che Siri non è assolutamente all’altezza delle più recenti tecnologie di Intelligenza Artificiale, ecco un pratico Comando Rapido per portare ChatGPT su iPhone e impartirgli comandi vocali.

ChatGPT

ChatGPT è un chatbot basato su intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI che è in grado di comprendere il linguaggio umano e intrattenere conversazioni complesse.

Siri, invece, è un assistente virtuale sviluppato da Apple che può rispondere alle domande degli utenti e svolgere alcune attività come inviare messaggi o fare chiamate, senza neppure lontanamente avvicinarsi al grado di complessità di cui è capace ChatGPT. Quest’ultimo è considerato migliore di Siri perché può fornire risposte in tempo reale, mentre Siri si basa su risposte pre-registrate o risultati di un motore di ricerca.

Sostituire Siri

Partiamo da un assunto: non è possibile disinstallare Siri su iPhone, iPad e Mac. Quel che possiamo fare, però, è integrarla con altri assistenti vocali più performanti e in pratica utilizzare l’assistente vocale di Apple per bypassarlo.

Per rimpiazzare Siri con ChatGPT e ottenere le sue risposte intelligenti, avrete bisogno di un Comando Rapido da scaricare direttamente da iPhone, e di chiavi API (gratuite) da OpenAI. Ecco come procedere passo passo:

Visitate platform.openai.com per registrare un account su ChatGPT, se non lo avete, e accedere. Se siete già registrati a ChatGPT, passate al punto 2. Aprite questa pagina Web e immettete le credenziali se necessario, dopodiché fate clic su “+Create new secret key”. Copiate la chiave segreta che vi verrà fornita. Ci servirà tra poco. Da iPhone, aprite la pagina GitHub di Yue-Yang . Scorrete verso il basso fino a individuare l’ultima versione della Scorciatoia. Al momento della stesura del post, è la ChatGPT Siri 1.2.4. Ovviamente dovrete fare clic su English Version come indicato nell’immagine qui di seguito. Non vi preoccupate, ChatGPT parlerà in italiano alla fine. Fate clic su Configura Comando Rapido. In “Please setup your OPEN API key” incollate la chiave segreta che avevate creato al punto 2. In “Please setup system prompt” sostituite il testo originale in inglese con quello in italiano: “Sei ChatGPT, un modello linguistico addestrato da OpenAl. Rispondi nel modo più conciso possibile. Taglio delle conoscenze: settembre 2021.” Per avviare ChatGPT su iPhone, pronunciate il comando Ehi Siri ChatGPT 1.2.4 avendo cura di scandire bene anche i punti tra i numeri (volendo, si può semplificare questa formula successivamente). La prima volta, il sistema vi chiederà due autorizzazioni. Fate clic su Consenti in entrambi i casi.

Ora siete a posto. Basterà dire le parole magiche “Ehi Siri ChatGPT uno punto due punto quattro” per ottenere risposte davvero complete e precise. Potete chiedere a ChatGPT molte cose come ricette, guide di giochi, domande difficili, curiosità sulle celebrità e molto altro ancora. Tenendo presente però che ChatGPT è ancora in fase di sviluppo e potrebbe non essere in grado di rispondere a tutte le tue domande in modo accurato o completo.

Importante. L’uso degli API ha un costo: il prezzo è di $0.0020 per 1K token, e 1k token è approssimativamente uguale a 750 parole. I nuovi utenti di OpenAI ricevono un credito di 5 dollari da utilizzare durante i primi 3 mesi. Pertanto, è meglio non condividere la chiave API con gli altri. Se la chiave API scade, potete eliminarla nello sfondo OpenAI e generarne una nuova.

