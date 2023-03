MacGTP, tutta la potenza dell'AI in un'app gratuita per Mac

Se utilizzate spesso ChatGPT per lavoro o per informarvi, ecco un’utility gratuita che dovete assolutamente scaricare adesso. MacGPT infila tutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale di Open AI direttamente nella Barra dei Menu del Mac, accessibile in qualunque momento e senza neppure aprire il browser.

MacGPT è una piccola gemma software. In pratica consente di utilizzare ChatGPT direttamente dal Mac, attraverso una pratica applicazione nativa, senza dover passare per il browser.

Per poterla utilizzare è necessario prima iscriversi ai servizi di ChatGPT, dopodiché con le proprie credenziali (o l’accesso API, per chi lo ha) si può ottenere tutti i responsi che si desidera in modo elegante e immediato.

Per ora è molto pulita e scarna, ma di sicuro in futuro acquisirà nuove funzionalità e si integrerà maggiormente col sistema operativo; il consiglio che vi diamo è di scaricarla ora che è gratuita, perché presto di sicuro diventerà a pagamento.

ChatGPT è un chatbot basato su intelligenza artificiale che può rispondere alle domande degli utenti e conversare con loro1. È stato sviluppato da OpenAI ed è in grado di fare molte cose, perfino generare immagini.

ChatGPT è un modello linguistico di grandi dimensioni messo a punto con tecniche di apprendimento automatico (di tipo non supervisionato), e ottimizzato con tecniche di apprendimento supervisionato e per rinforzo. Ne abbiamo parlato diffusamente qui ad esempio e qui.

Scaricare e Usare MacGPT

Per poter utilizzare MacGPT dovete per prima cosa iscrivervi ai servizi di OpenAI. Potete farlo sul sito ufficiale di ChatGPT oppure direttamente dall’applicazione. In ogni caso, seguite queste semplici indicazioni:

Aprite il sito ufficiale di di MacGPT. Impostate un valore per la donazione (accettato anche 0€) e fate clic su Lo voglio! Inserite il vostro indirizzo mail e procedete con l’acquisto (anche a 0€). Partirà il download dell’app. Trascinate MacGPT nella cartella Applicazioni e fate doppio clic su di essa per avviarla. Se non siete iscritti a ChatGPT, fate clic Sign Up e inserite il vostro indirizzo email e la password per creare un account. In alternativa, potete effettuare il login tramite account Google o Microsoft. Se avete già le credenziali, invece, cliccate Log In e inseritele.

Buon divertimento. Ora la configurazione è completa, e nella Barra dei Menu di macOS comparirà l’icona di ChatGPT. Le impostazioni dell’app vi consentono anche di regolare la larghezza della vista del menu su Small, Medium o Wide. Basta un clic sull’icona dell’app, infine, per vedere una cronologia chat.

