ChatGPT su iPhone: prova ora l'Intelligenza Artificiale indistinguibile da un umano

L’acronimo chatGPT sta per chat Generative Pretrained Transformer e consiste in una tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale che utilizza sofisticati algoritmi di apprendimento automatico per generare risposte pertinenti e simili a quelle umane. Quando ponete una domanda, la risposta è un distillato di tutto lo scibile che trovereste su Internet e sui libri, ed è qualcosa di davvero rivoluzionario. E potete provarla ora su iPhone, iPad e computer: ecco come.

Cos’è ChatGPT

Creata da OpenAI, ChatGPT è un chatbot di intelligenza artificiale capace di comprendere il dialogo umano e generare risposte pertinenti e coerenti, indistinguibili da quelle che darebbe una persona molto informata e paziente.

Il risultato è una tecnologia che sembra capire davvero quello che diciamo e che sa rispondere alle domande in modo adeguato, realistico con la giusta dovizia di particolari. L’abbiamo provata per qualche giorno, ed è semplicemente sorprendente. La sua tecnologia può correggere la grammatica, riassumere il testo difficile in concetti più semplici, rifraseggiare un contenuto con parole diverse, convertire i titoli dei film in emoji, creare opere d’arte originali in base alle descrizioni fornite, creare analogie e addirittura correggere i bug nel codice Python. Ci sono ben 49 strumenti diversi con cui giocherellare, e c’è pure il creatore di recensioni!

L’aspetto più interessante è che gli si può dare in pasto richieste consecutive, e la tecnologia terrà sempre conto del pregresso. In altre parole, comprende il contesto e i riferimenti a tutto quel che è stato detto in precedenza: è intuitiva. Altro che Siri, Alexa, Lensa e compagnia: questa roba è qui davanti ai nostri occhi, funziona e sta per sbaragliare qualunque altra tecnologia conosciuta. È perfino meglio di Google. E se non ci credete, provatela voi stessi.

Provare ChatGPT

Potete provare questa incredibile tecnologia è semplice e soprattutto gratuito. È sufficiente:

Visitare il sito ufficiale di ChatGPT Fare clic su “Sign up” Scegliere “Create an OpenAI account” Selezionare “Per uso personale” Scegli la funzione desiderata: per una conversazione, fai clic su “Domande e risposte”

A questo punto, iniziate a scrivere delle domande nel riquadro di chat indicato qui su e buon divertimento. Al momento, il sistema funziona solo in inglese.

Perché è Meglio di Google?

Immaginate di dover cercare la “quantità di vitamina D assumibile da un adulto maschio caucasico di età compresa tra 40 e 50 anni circa”. Su Google otterreste una roba del genere, cioè una serie di link con contenuti più o meno pertinenti, cioè le solite lenzuolate di contenuti kilometrici che Google ritiene degne di finire in prima posizione. E a meno che qualcuno non abbia scritto un post proprio su “quantità di vitamina D assumibile adulto maschio età 40-50 anni circa caucasico” (cosa altamente improbabile) non troverete mai quello che vi serve, e dovrete fare clic su più di un sito per raggranellare tutte le informazioni necessarie.

Ora ammirate cosa propone chatGPT, tradotto in italiano:

Se non fosse chiaro, qui stiamo parlando di una tecnologia in grado di fare le scarpe ai creatori di contenuti, incluso chi scrive. Questa risposta è un post su misura, pertinente e focalizzata sulla richiesta fatta senza dati spuri e inutili dettagli. È esattamente quello che cercava l’utente, prodotto in un nanosecondo e gratis.

E questo è niente. ChatGPT può anche risolvere equazioni matematiche, comporre testi di canzoni, poesie in rima, articoli accademici di base, testi letterari, sceneggiature di film, correggere e eseguire il debug nei blocchi di codice, effettuare traduzioni, rilevare le parole chiave, classificare dei testi, creare recensioni, esplicitare un testo e molto, molto altro. Basta letteralmente chiedere.

Siamo di fronte a un bivio. Fino adesso, con l’intelligenza artificiale, abbiamo giocato: ora però si inizia a fare sul serio. Ed è qualcosa che, in confronto, fa apparire Siri un residuato del secolo scorso. Apple, se ci sei batti un colpo.

