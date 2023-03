Le prime indiscrezioni su iOS 17 non suggerivano nulla di particolarmente interessante, gettando nelle sconforto tutta la community Apple. Perché per quanto i fix dei bug siano di fondamentale importanza, c’è sempre voglia di “qualcosa” in più. Ebbene, sembra che alla fine il gigante di Cupertino abbia dato ascolto alle richieste: il major update potrebbe rivelarsi più ricco del previsto.

iOS 17 porterà con sé feature molto richieste

A gennaio il solito Mark Gurman aveva descritto iOS 17 come un aggiornamento privo di novità significative. Il motivo? L’azienda sembrava avesse deciso di concentrare tutte le forze sul visore per le realtà aumentata e virtuale, mostrato pochi giorni fa ad un evento a porte chiuse presso il quartier generale di Cupertino.

Nell’ultimo appuntamento della sua newsletter Power On, però, è lo stesso Gurman a spiegare che c’è stato un cambio di strategia e che l’aggiornamento di novità importanti ne porterà eccome.

L’idea iniziale di Apple con iOS 17 era di concentrarsi sulla correzione di bug e sul miglioramento delle prestazioni più che sull’aggiunta di nuove funzionalità. La speranza era di evitare i problemi di iOS 16, un aggiornamento ambizioso la cui strada è stata in salita fin da subito per via di numerosi bug. Con l’avanzare del processo di sviluppo, però, la strategia è cambiata.

La firma di Bloomberg non si è sbottonata più di tanto ma ha comunque lasciato intendere che funzionalità inedite non mancheranno:

iOS 17 godrà di feature “piacevoli da avere”, anche se non ci sarà un qualcosa di così grande come il sostanzioso update della schermata di blocco dello scorso anno. L’obiettivo del software, il cui nome in codice è “Dawn”, è mettere la spunta alle feature più richieste dagli utenti.

Al momento purtroppo non ci sono altri ingredienti da aggiungere alla ricetta, ma scommettiamo che nelle prossime settimane non tarderanno ad arrivare nuove indiscrezioni. Ma a quando l’ufficialità? Seguendo la tradizione, iOS 17 sarà presentato alla WWDC23 di giugno, con lancio al pubblico in autunno.

