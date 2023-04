La Worldwide Developer Conference è storicamente un appuntamento molto atteso perché ricco di novità e sorprese. Come da tradizione, la WWDC23 sarà dedicata principalmente ai sistemi operativi dei device Apple, ma pare che ci si anche altro a bollire in pentola. Infatti, a proposito di sorprese, circolano con insistenza alcune voci secondo cui Tim Cook & co. a giugno potrebbero presentare anche nuovi prodotti. E no, non si parla (solo) del tanto chiacchierato visore AR/VR.

WWDC23: cosa ci dice la più attendibile delle fonti

Il buon Mark Gurman, nota e affidabile firma di Bloomberg, in questi giorni è tornato sull’argomento. Tramite la sua newsletter settimanale, infatti, l’esperto tech si è esposto sulla questione MacBook.

Secondo le ultime, Apple starebbe lavorando al primo MacBook Air con display da 15″, ad un nuovo Air da 13″ e ad un update del MacBook Pro sempre da 13″. Ebbene, per Gurman proprio questi laptop potrebbero fare capolino alla WWDC23. Più precisamente il 5 giugno 2023, giorno dell’atteso keynote.

Tuttavia, sempre secondo la principale fonte di notizie su tutto ciò che riguarda l’universo Apple, il motore dei nuovi MacBook non sarà il chip Apple Silicon M3. Tornerà dunque nuovamente l’M2? O ci sarà spazio per qualche variante del processore che oggi già troviamo sul MacBook Air da 13″? Lo scopriremo tra poco più di mese (o molto prima, magari grazie ai soliti leak).

Rivoluzione watchOS?

Mark Gurman ha speso qualche parola anche su Apple Watch e più precisamente sul suo sistema operativo. Per la gioia della community tech, watchOS 10 viene descritto dal giornalista di Bloomberg come “il più grande aggiornamento dal 2015”.

Senza entrare nei particolari, Gurman parla di un major update con “importanti miglioramenti”, tra cui “un aggiornamento dell’interfaccia” del sistema operativo dell’indossabile.

Finalmente un cambio di passo per watchOS? I tempi sono più che maturi, speriamo quindi sia così.

