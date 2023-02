Quale novità Apple ci regalerà il mese di aprile? Non abbiamo a portata di mano una notizia ufficiale, ma le indiscrezioni che circolano in queste ore provengono da una fonte a dir poco attendibile: tra poco più di un mese, debutterà un MacBook Air con display da 15,5 pollici. Il primo della storia di Apple.

Arriva un MacBook Air con un display più ampio? Così sembra

La fonte attendibile citata in apertura è Ross Young, noto analista del settore dei display con un’ottima percentuale di informazioni fornite e poi rivelatesi fedeli alla realtà.

In un tweet condiviso con i suoi abbonati, Young dichiara che secondo lui il nuovo MacBook Air con display da 15,5 pollici sarà presentato all’inizio di aprile. Questo perché la produzione dello schermo, appunto, è già iniziata. Non si tratterebbe però di una rottura con la tradizione: Apple già in passato ha organizzato eventi in primavera per presentare nuovi prodotti.

Dovessero andare così le cose, il listino del gigante californiano accoglierà per la prima volta un MacBook Air con display con tale diagonale. Quello attualmente in commercio, con chip M2 e svelato nella calda estate del 2022, vanta un display da 13 pollici.

I dubbi non riguardano le dimensioni del pannello, ma il processore. Il cuore pulsante del prossimo notebook di Apple. Young non ha fornito dettagli a riguardo, quindi ad oggi ci si muove ancora nel buio. Di nuovo M2 o chip M3 con processo produttivo a 3 nm? Il partner di Apple, TSMC, ha dato il via alla produzione di massa di chip a 3 nm a dicembre del 2022, ma da qui a dire che per aprile saranno pronti gli M3 ce ne passa.

