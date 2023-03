Il 29 marzo si è rivelato un giorno particolarmente sorprendente, e non solo per il rush finale delle Offerte di Primavera Amazon. Apple ha infatti comunicato le date ufficiali della WWDC23: iOS 17 e tutti gli altri major update saranno presentati il 5 giugno. Ma la domanda che tutti si pongono in queste ore è la seguente: ci sarà spazio per il visore AR/VR? A tal proposito, l’invito potrebbe nascondere un indizio.

WWDC23: spazio anche al visore per la realtà aumentata e virtuale?

Esplicitamente il colosso californiano non diffonde mai dettagli sul contenuto dell’evento. Sarebbe come rovinare una sorpresa. Eppure – come già capitato in precedenti occasioni – qualcosa da dire c’è.

L’artwork dell’evento di settembre 2013, ad esempio, includeva cerchi colorati e anelli “argentati” che erano chiari riferimenti alle finiture di iPhone 5C e al Touch ID di iPhone 5s. Nel 2016 invece, il logo Apple reso sfocato con un effetto bokeh rimandava alla Modalità Ritratto di iPhone 7.

Ma torniamo alla WWDC23 e al suo artwork. Protagoniste su uno sfondo nero sono delle onde colorate. Ebbene, stando ad Halide (azienda sviluppatrice di una delle più popolari applicazioni fotografiche per iPhone), queste onde non sarebbero altro che delle “lenti pancake”, solitamente utilizzate proprio nei visori per la realtà virtuale.

Certo, non possiamo dare nulla per scontato, ma a questo punto risulta davvero difficile pensare che il 5 giugno, durante il keynote con Tim Cook & co., nemmeno una parola venga spesa per RealityOS e/o il tanto vociferato headset.

Specifically, the WWDC invite resembles what is called a pancake lens array (🥞yum!), which is often used in… VR goggles. pic.twitter.com/TlVhat2cAr — Halide (@halidecamera) March 29, 2023

Volendo invece restare con i piedi per terra, le onde sopracitate potrebbero anche riferirsi alla ormai iconica struttura arcobaleno situata nell’Apple Park di Cupertino. Tu cosa ne pensi?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.