Apple annuncia la WWDC23: iOS 17 sarà svelato il 5 giugno!

Dopo il solito turbinio di indiscrezioni, è finalmente giunta l’ufficialità. Apple, con un comunicato stampa diffuso pochi minuti fa, ha annunciato che la WWDC23 si terrà dal 5 al 9 giugno. Per il keynote d’apertura è previsto un evento in presenza all’Apple Park di Cupertino: spazio a iOS 17 e ai major update di macOS, watchOS, iPadOS e tvOS.

WWDC23, ora c’è l’ufficialità: l’appuntamento con iOS 17 è fissato per il 5 giugno

La Worldwide Developers Conference (da cui l’acronimo WWDC) è l’annuale evento che Apple organizza per presentare tutte le novità in termini di software. Vista la popolarità di iPhone, il protagonista principale è sempre iOS, che quest’anno raggiungerà la 17ª versione.

Di seguito il commento di Susan Prescott, VP di Worldwide Developer Relations di Apple:

In Apple, la WWDC è uno dei momenti più belli dell’anno, perché ci dà l’opportunità di comunicare online e di persona con sviluppatori e sviluppatrici di talento da tutto il mondo che rendono questa comunità così straordinaria. La WWDC23 sarà la conferenza più importante e più entusiasmante di sempre. Non vediamo l’ora di incontrarvi online e di persona per questo evento speciale!

“La conferenza più importante e più entusiasmante di sempre“, si legge. E tutta la community Apple spera sia davvero così, con innovazioni di rilievo e in grado di dare una “svegliata” a sistemi operativi che negli ultimi tempi sembrano un po’ fermi.

A proposito di iOS 17, di recente la nota firma di Bloomberg Mark Gurman ha affermato che il gigante di Cupertino aggiungerà delle feature molto richieste dagli utenti. Non è entrato purtroppo nel dettaglio, ma filtra un certo ottimismo.

C’è infine enorme attesa per il tanto vociferato visore per le realtà virtuale e aumentata. Stando a voci di corridoio, lo sviluppo di questa assoluta novità in casa Apple non è stato in discesa, anzi. Tim Cook e soci finalmente sveleranno l’attesissimo prodotto? Noi speriamo di sì. Incrociamo le dita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.