Da quel che si sa, quest’anno iOS 17 costituirà un aggiornamento relativamente modesto in termini di nuove funzionalità. A differenza di iOS 16, il cui lancio è stato funestato da diversi problemi di gioventù e bug, con la prossima Major Release Apple vuole un rollout più morbido.

Sappiamo comunque che iOS 17 introdurrà in qualche modo il supporto a Apple Glasses, i visori AR/VR in arrivo più in là nel corso dell’anno. Si vocifera perfino di una presentazione allo stesso WWDC e ciò starebbe sottraendo risorse ad iOS.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, infatti, l’aggiornamento “potrebbe avere meno cambiamenti importanti di quanto originariamente previsto” a causa dell’attenzione rivolta a Apple Glasses/Reality Pro. Ma una delle novità di spicco sarà il nuovo Centro di Controllo.

Come abbiamo già avuto modo di dire, il Centro di controllo su iOS non ha ricevuto alcun cambiamento notevole da iOS 11 e dal lancio di iPhone X. Ecco perché, per la prima volta in tanti anni, Apple si prepara a “importanti cambiamenti” su questo fronte.

Attualmente, il Centro di controllo è attualmente accessibile scorrendo verso il basso dall’alto a destra del display dell’iPhone. È dotato di accesso rapido alle impostazioni per cose come il Wi-Fi e la modalità aereo, nonché l’interfaccia “In Riproduzione”. Puoi anche personalizzare le Tiles in basso per includere le impostazioni più utilizzate. Questa interfaccia, a quanto pare, cambierà radicalmente. Ma per il resto, è tutto un mistero.