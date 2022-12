Stando alle più attendibili fonti, come Bloomberg o Ming-Chi Kuo, il visore a Realtà Aumentata di Apple è stato rimandato almeno alla seconda metà del 2023, ma costerà parecchio: si parla di una cifra compresa superiore ai 3-4.000 dollari. A questo prezzo, tu lo compreresti? È ora di intavolare il discorso.

Ritardi di Produzione

La prima brutta notizia della giornata è che Apple non riuscirà a lanciare Glasses nel secondo trimestre dell’anno prossimo; a causa di problemi nel software, il lancio è rimandato almeno alla seconda metà del 2023. “Il programma di spedizione di massa dei componenti è ancora probabile 1H23/2Q23,” spiegano gli analisti, “ma a causa dei ritardi nella produzione, le previsioni di spedizione delle cuffie Apple MR nel 2023 saranno probabilmente inferiori a 500.000 unità, che è inferiore alle quantità inizialmente previste comprese tra 800.000 e 1.200.000 unità.”

Insomma, detta in soldoni sarà un prodotto di nicchia, introvabile e molto caro.

Prezzi Elevati

Contrariamente a quanto ci avevano detto all’inizio, Apple Glasses sarà tutt’altro che economico. Si vocifera che il modello con 15 telecamere integrate e scansione dell’iride costerà qualcosa tra i 2.000 e i 3.000$ dunque oltre 4-4.000€ in Italia ai prezzi attuali (che sono recentemente aumentati). Certo, avrà feature di tutto rispetto e un intero ecosistema dedicato, ma sarà sufficiente a giustificare l’esborso?

A livello hardware, Apple non ha lesinato. Queste sono le feature attese:

Design & Peso: Simile a tanti altri visori sul mercato, con design curvo, guaina in schiuma sul volto che protegge completamente la vista dalla luce ambientale, e fascia in materiale elastico, simile al cinturino di Apple Watch Sport. Avrà un peso compreso tra 100 e 200 grammi; in confronto, Oculus Quest 2 che pesa ben 503 grammi.

Simile a tanti altri visori sul mercato, con design curvo, guaina in schiuma sul volto che protegge completamente la vista dalla luce ambientale, e fascia in materiale elastico, simile al cinturino di Apple Watch Sport. Avrà un peso compreso tra 100 e 200 grammi; in confronto, Oculus Quest 2 che pesa ben 503 grammi. Display: Doppio display 4K micro OLED forniti da Sony di elevatissima qualità, con risoluzione di oltre 3.000 pixels per pollice.

Doppio display 4K micro OLED forniti da Sony di elevatissima qualità, con risoluzione di oltre 3.000 pixels per pollice. Fotocamere: Il visore sarà equipaggiato con una quindicina di sensori ottici per tracciare i movimenti del corpo nello spazio e degli occhi, per mappare l’ambiente e per creare esperienze visive immersive.

Il visore sarà equipaggiato con una quindicina di sensori ottici per tracciare i movimenti del corpo nello spazio e degli occhi, per mappare l’ambiente e per creare esperienze visive immersive. Metodi di controllo: Grazie ad una serie di sensori di profondità e fotocamere poste sui visori, Apple intende rendere possibile un tracciamento molto preciso delle dita dell’utente; misurando la distanza tra le dita e le superficie fisiche, i visori saranno in grado di sovraimporre comandi, manopole e tasti virtuali ad una superficie piana come una scrivania. In linea teorica si potrebbe attivare perfino una tastiera virtuale. È prevista anche una variante coi guanti che aggiungono anche la sensazione del tatto.

Grazie ad una serie di sensori di profondità e fotocamere poste sui visori, Apple intende rendere possibile un tracciamento molto preciso delle dita dell’utente; misurando la distanza tra le dita e le superficie fisiche, i visori saranno in grado di sovraimporre comandi, manopole e tasti virtuali ad una superficie piana come una scrivania. In linea teorica si potrebbe attivare perfino una tastiera virtuale. È prevista anche una variante coi guanti che aggiungono anche la sensazione del tatto. Chip: Integreranno due chip di classe computer, perché il dispositivo sarà completamente slegato da iPhone.

Integreranno due chip di classe computer, perché il dispositivo sarà completamente slegato da iPhone. Audio Spaiale: Per restituire un’esperienza tridimensionale convincente, Apple sta testando l’audio spaziale sui propri visori, grazie a realityOS.

È probabile che, per l’occasione, Apple organizzerà un Evento Speciale dedicato, ma la vera domanda è un’altra: sarà in grado di creare un effetto wow che giustifichi l’acquisto? E tu spenderesti oltre 5.000€ per mettere le mani sulla Realtà Aumentata con la mela? Sono aperte le scommesse.

