iPhone 14 a prezzi FOLLI: andrà sempre peggio?

Sono passate circa tre settimane dall’evento settembrino di Apple e, di conseguenza, dalla scoperta di una dura verità: i prezzi degli iPhone, in Italia, sono aumentati. E non di poco. Le critiche da parte degli utenti non sono mancate al tempo e non sembrano volersi arrestare ora: nel mirino c’è Apple e la sua scelta scellerata di pompare il costo dei suoi nuovi smartphone tagliando fuori di fatto quelle persone che non hanno alcuna intenzione di spendere 1000 euro e più per iPhone 14 e 14 Pro. Ma in realtà, come abbiamo già spiegato in questo approfondimento, non è mica colpa dell’azienda di Cupertino.

Quelli del listino Apple sono prezzi folli? Dal punto di vista di un potenziale acquirente, la risposta non può che essere “sì”. Facciamo un esempio banale che però spiega perfettamente la situazione: iPhone 13 da 128GB al momento del lancio (nel 2021) costava 939 euro; iPhone 14 da 128GB costa invece 1.029 euro. È evidente che qualcosa non sta andando nel verso giusto, anche perché il taglio di memoria di partenza è ancora fermo ai soliti 128GB. Per non parlare poi di iPhone 14 Pro, che parte da 1339 euro. Ok le novità, però…

A cosa è dovuta tale condizione? Per farla breve, è “colpa” dell’Euro che è attualmente più debole del dollaro statunitense a causa della crisi energetica che minaccia di mettere in ginocchio il Vecchio Continente.

Non solo iPhone 14: iPhone più cari in Italia anche in futuro

Il problema è che un ritorno al recente passato non sembra essere poi così vicino.

Di base ci sono le solite tasse (IVA 22%, costi d’importazione e via dicendo), a cui poi bisogna aggiungere quelle manovre che Apple – al pari di altre aziende – ha messo in atto per adeguarsi alla debolezza dell’euro e per proteggersi in caso di strane fluttuazioni. Non sappiamo quando ci lasceremo alle spalle l’attuale crisi energetica, ma l’impressione è che la svolta in positivo non sia proprio dietro l’angolo.

E dunque che fare se c’è l’intenzione di acquistare un nuovo iPhone? Lo abbiamo ripetuto spesso qui su Melablog e continueremo a farlo, perché è il consiglio giusto, senza alcun dubbio: acquistare, in offerta, iPhone 13 o iPhone 13 Pro.