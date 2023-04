Il 5 giugno, durante il keynote d’apertura della WWDC23, Apple presenterà (anche) iOS 17. Secondo una fonte più che attendibile (il buon Mark Gurman), il major update includerà novità molto richieste dagli utenti. Tra queste potrebbe esserci anche un restyling del Centro di Controllo.

iOS 17 porterà con sé un nuovo Centro di Controllo?

Il Centro di Controllo è stato introdotto con iOS 7 e da allora consente agli utenti di accedere ai controlli per Wi-Fi, Bluetooth, connessione cellulare e contenuti multimediali, ma anche ai collegamenti rapidi per alcune app di sistema. Può essere personalizzato, è vero, ma un aggiornamento sarebbe gradito.

E infatti, stando ad un leaker anonimo, proprio il Centro di Controllo sarà completamente ridisegnato con iOS 17. I dettagli purtroppo scarseggiano, anzi sono praticamente inesistenti, ma immaginiamo si tratti di una maggiore possibilità di personalizzazione e – perché no – di un nuovo look.

Si attendono conferme, ma l’indiscrezione arriva dallo stesso leaker che condivise dettagli molto precisi sulla Dynamic Island di iPhone 14 Pro molto prima rispetto alla presentazione del device.

Se ciò dovesse verificarsi, si tratterebbe del primo restyling del Centro di Controllo dal 2017, con iOS 11. Al tempo, infatti, Apple pensò bene di aggiornarlo in vista del design full-screen di iPhone X. A proposito dello “smartphone della svolta”, potrebbe essere tagliato fuori dalla lista dei dispositivi compatibili proprio con iOS 17. Andrà proprio così? Lo scopriremo questa estate.

La WWDC23 prenderà il via il 5 giugno e farà il pieno di aggiornamenti (iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS). Potrebbero però anche esserci sorprese in termini di hardware: gli indizi portano al tanto chiacchierato visore AR/VR, in sviluppo ormai da anni nei laboratori di Cupertino.

