La WWDC23 non è dietro l’angolo, ma non è nemmeno così distante. Apple ha annunciato le date dell’attesa conferenza annuale pensata per gli sviluppatori ma che in realtà viene seguita da praticamente tutti gli appassionati di tecnologia. E non potrebbe essere altrimenti viste le novità di iOS e di tutti gli altri sistemi operativi.

Quest’anno però le sorprese potrebbero essere più del previsto. Il gigante di Cupertino potrebbe infatti aggiungere un ingrediente “segreto” alla sua ricetta: un nuovo prodotto. Si parla con insistenza del visore per le realtà virtuale e aumentata, ma non possiamo dare nulla per scontato.

Ecco infatti cosa ci dicono i rumor.

Alla WWDC23 anche nuovi hardware? La lista dei candidati

MacBook Air 15″

Da mesi circolano indiscrezioni su un MacBook Air – per la prima volta – con un display con diagonale da 15,5 pollici. Dimensioni generali a parte, non sono attese novità degne di nota per quel che riguarda il design: è stato è aggiornato nel 2022 sotto tutti i punti di vista (notch sul display compreso).

Ma quale sarà il suo cuore pulsante? Il dubbio è molto forte, perché utilizzare di nuovo il chip M2 sarebbe “anacronistico”, i tempi però potrebbero non essere maturi per l’M3, ancora da svelare. Secondo Kuo non è da scartare l’ipotesi della versione M2 Pro. Staremo a vedere.

Mac Pro

Apple ci sta sicuramente lavorando, anche perché il Mac Pro è l’ultimo del suo listino a “resistere” con un processore Intel. La tanto nominata transizione non può essere così distante, anzi, il 2023 sembra essere l’anno giusto.

Se il look resterà invariato, lo stesso non si può dell’hardware interno. Le voci di maggior spicco del settore concordano sul fatto che il chip sarà un M2 Ultra con CPU fino a 24-core, GPU fino a 76-core e fino a 192GB di RAM.

Mac Studio

Il primo Mac Studio è stato presentato a marzo del 2022 ed è una sorta di ibrido tra Mac Mini e Mac Pro. Utilizza i chip M1 Max e M1 Pro e in quanto a performance è qualcosa di fenomenale.

Non circolano molte voci di corridoio a riguardo e risulta abbastanza difficile pensare ad una versione con M2 Ultra e M2 Max alla WWDC23. Ma – come si suol dire – “mai dire mai”.

Visore AR/VR

Non è più segreto ormai. Apple sta lavorando da anni ad un dispositivo inedito pensato appositamente per le realtà virtuale e aumentata. La strada non è tutta in discesa, anzi, ma Tim Cook & co. pare siano fortemente decisi a volerlo presentare a breve. Nonostante qualche perplessità, anche degli addetti ai lavori.

L’artwork della WWDC23, poi, potrebbe includere un riferimento proprio al visore di cui si parla con crescente insistenza. Ma siamo alle solite: indizi, rumor, ipotesi. Al momento non c’è nulla di certo, meglio quindi restare con i piedi per terra.

WWDC23: quando, dove, come

La Worldwide Developers Conference prenderà il via lunedì 5 giugno e terminerà il 9 dello stesso mese.

Il keynote, uno degli eventi tech più attesi dell’anno, sarà trasmesso in live streaming sul sito web di Apple, su YouTube e su Apple TV. Noi di Melablog, come al solito, saremo pronti ad aggiornarvi su tutte le novità presentate da Apple, a partire da iOS 17.

