iPhone 15, angoli arrotondati e scocca in Titanio anti-ditate

Doveva arrivare con iPhone 14 Pro ma la pandemia e la smanie neocolonialiste putiniane hanno costretto Apple a rimandare tutto al prossimo giro di boa. Con iPhone 15 arriveranno un design con angoli arrotondati e soprattutto una cornice in Titanio anti-ditate.

Design Arrotondato

Le immagini che vedete nel post sono state pubblicate da ShrimpApplePro secondo cui, “dalle informazioni preliminari, iPhone 15 presenterà un nuovo design della cornice. L’angolo del bordo posteriore (come indicato nelle immagini) sarà arrotondato e non più squadrato. Il materiale prescelto sarà il titanio.” Insomma, per certi versi somiglierà un po’ ad iPhone 5C se ne ricordate le forme.

Per il resto, le feature attese di iPhone 15 sono Dynamic Island su tutti i modelli, Porta USB-C con diverse velocità di trasferimento dati, pulsanti virtuali come il trackpad del Mac o il pulsante Home di iPhone 7, Lenti a Periscopio 10x, Chip A17 costruito con tecnologia a 3 nanometri e più RAM nei Pro.

Rivestimento in Titanio

Avete presente il fastidio che si prova ogni volta che rimangono impronte, graffi e ditate sulla scocca di iPhone, iPad e Mac? Sappiate che a Cupertino si lavora indefessamente per risolvere anche questa annosa questione, e pare che abbiano pure trovato la soluzione finale: un rivestimento in Titanio processato.

Le prove dell’interesse di Apple per questa tecnologia risiedono in un brevetto che si intitola “Oxide coatings for metal surfaces” (“Rivestimento all’Ossido per superfici metalliche”) in cui viene illustrato un metodo per rivestire la scocca di tablet, smartphone e computer con un sottilissimo strato di uno speciale materiale che riduce le ditate. In più aggiunge robustezza e durevolezza al dispositivo.

Nella documentazione depositata, si legge:

“Per esempio, la relativa durezza del titanio lo rende resistente ai graffi, e la sua rigidità lo rende sufficientemente durevole per resistere alle sollecitazioni di flessione. Inoltre, il titanio è intrinsecamente più resistente alla corrosione di certe altre leghe.”

E intendiamoci, di per sé il Titanio è molto suscettibile a impronte e ditate, e i convenzionali agenti di rivestimento -come quelli degli attuali iPhone- non funzionano bene con con questo elemento chimico. Ma l’impiego di determinati ossidi “configurati per ridurre o eliminare gli effetti di interferenza sul colore evidenziati dalle impronte digitali” può fare la differenza a livello estetico.

“I rivestimenti all’ossido,” spiega Apple, “sono sufficientemente spessi da aumentare la differenza nel cammino ottico della luce incidente, riducendo dunque qualunque colorazione interferente prodotto dalle dita a livello non visibile. In alcuni scenari, i rivestimenti all’ossido hanno uno spessore non uniforme che modifica l’impatto della luce riflessa, quindi riducendo o eliminando qualunque colorazione d’interferenza.”

I Vantaggi del Titanio Processato

Tra l’altro, l’uso degli ossidi come rivestimento non funziona soltanto col Titanio, ma si presta perfettamente anche all’impiego con “alluminio, leghe di alluminio, acciaio, magnesio, leghe di magnesio, zirconio e leghe di zirconio.” In tutti questi casi, fornisce “una finitura resistente e cosmeticamente gradevole” che può essere implementata sui futuri iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Allo stato attuale, il Titanio è disponibile esclusivamente su Apple Watch Edition e Apple Watch Ultra, tant’è vero che per il dispositivo con “cassa in titanio nero siderale” si legge:

“La cassa in titanio aerospaziale bilancia perfettamente peso, robustezza e resistenza alla corrosione.”

E un giorno, tutti questi vantaggi che ora sono appannaggio di un oggetto piccolo e di punta, saranno probabilmente portati sull’intero catalogo Apple. Questione di tempo.