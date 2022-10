Non soltanto macOS Ventura e l’attesissimo iOS 16.1 che introdurrà molte delle feature promesse e rimasse in sospeso del nuovo sistema operativo. Ma anche nuovi iPad Pro e i nuovi MacBook Pro 14″ e 16″. Ecco tutte le novità Apple che ci aspettano da adesso fino a Natale.

iPadOS 16.1 Con Stage Manager

Finalmente vedremo Stage Manager all’opera. L’ennesima incarnazione del multitasking di iPad sta per arrivare, e sappiamo già che non piace granché agli addetti ai lavori. Con iOS 16.1 si capirà se Apple ha imbroccato la strada giusta, o se dovremo aspettare il prossimo giro di boa.

Inizialmente esclusiva degli iPad Pro con chip M1, Stage Manager sarà esteso anche agli iPad Pro con chip A12X e A12Z rilasciati nel 2018 e nel 2020.

iOS 16.1

iOS 16.1 porterà su iPhone Emergenza SOS via Satellite, Apple Music Classical, Ricarica a Energia Pulita e Domotica Matter. Ma soprattutto Attività Dal Vivo, le notifiche dinamiche della schermata di blocco del telefono che mostrano in tempo reale, e senza sbloccare iPhone, a che punto è la consegna di Glovo o l’auto di Uber.

Nuovi iPad

La linea iPad Pro è stata aggiornata l’ultima volta ad aprile 2021 con chip M1, porta Thunderbolt, supporto 5G per i modelli WiFi+Cellular, un display più luminoso sul modello da 12,9 pollici e una fotocamera frontale aggiornata da 12 Megapixel con Center Stage.

A ottobre-novembre ci aspettiamo dunque l’arrivo di nuovi iPad Pro e iPad entry-level; questi ultimi caratterizzati da un nuovo design più ampio da 10,5 pollici più grande, una porta USB-C e una scocca piatta con una fotocamera posteriore sporgente. Oltre al 5G, ovviamente.

macOS Ventura

Non abbiamo ancora una data ufficiale di rilascio, ma sappiamo che macOS Ventura sarà rilasciato a ottobre. Ciò ci induce a credere che arriverà assieme a iOS 16.1 e iPadOS 16.1 probabilmente verso l’ultima settimana del mese; dopotutto, anche macOS Monterey, iOS 15.1, e iPadOS 15.1 l’anno scorso sono stati tutti rilasciati lunedì 25 ottobre.

macOS Ventura porta in dote una versione per Mac di Stage Manager per gestire finestre e multitasking, un’app Preferenze di sistema riprogettata (che si chiamerà Impostazioni), il supporto per l’uso di iPhone come webcam wireless e molto altro. Fai clic qui per scoprire tutte le novità di macOS Ventura e i Mac compatibili.

Nuovi Mac

Prendete quest’ultima con le pinze, perché le nostre certezze vacillano. Ma sembra che Apple possa decidersi a presentare finalmente i nuovi MacBook Pro 14 e 16 pollici con chip M2 Pro e M2 Max.

A parte il nuovo processore, tuttavia, niente novità di rilievo almeno sul fronte del design e dei materiali (sui prezzi, si vedrà…). Le varianti di punta con M2 Pro, tuttavia, dovrebbero spingersi a includere una CPU a 12 core e di una GPU con 16 e più core.

Nei mesi scorsi, Jon Prosser aveva parlato un redesign completo e di un case con formato più compatto e un “top in stile plexiglass.” In una recente nota agli investitori, invece, Kuo ha completamente smentito la cosa: a suo dire, il design resta lo stesso. E l’esperienza ci dice che ha ragione, scommettiamo?

Scadenza Back to School Apple 2022

Importante. La promozione Back to School in Italia sta per scadere. L’offerta che consente di acquistare un Mac o iPad idonei e ricevere una carta regalo Apple da massimo 150€ termina infatti il 17 ottobre.

Nel corso degli anni, tuttavia, la promo ha perso di attrattiva: su Amazon, infatti, è facile trovare scontistiche nettamente migliori rispetto ai 150€ di Apple che comunque vanno spesi in prodotti. Su Amazon, invece, il risparmio è concreto e immediato.