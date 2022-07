Il chip M2 ha fatto ufficialmente il suo debutto sul mercato con le ultime generazioni del MacBook Pro e del MacBook Air (leggi qui le prime recensioni), ma già si parla con una certa insistenza delle prossime evoluzioni del processore made-in-Cupertino. A fornire nuovi dettagli è il solito Mark Gurman, che con la sua newsletter Power On ha diffuso informazioni sui prossimi laptop della linea Pro.

Stando alla firma di Bloomberg, tra le più affidabili fonti del settore, Apple starebbe già lavorando alla prossima generazione del MacBook Pro, ancora una volta articolata in due modelli che differiranno tra loro per le dimensioni del display (14 e 16 pollici). Non si attendono novità dal punto di vista estetico – anche perché il look è stato completamente rinnovato solo nel 2021 – ma lo stesso non può dire di ciò che troverà spazio sotto la scocca.

Gurman è convinto del fatto che i nuovi Pro potranno contare sui processori M2 Pro e M2 Max, iterazioni dei chip M1 Pro e M1 Max lanciati da Apple lo scorso anno. Di seguito, una piccola anticipazione:

L’attenzione sarà rivolta soprattutto alla GPU, proprio come nel caso del chip M2 standard.

Insomma, i prossimi MacBook Pro saranno le macchine ideali per quei professionisti che già oggi puntano a performance di un livello superiore per task particolarmente “pesanti”, come l’editing di foto e video. Ma quando li vedremo sul mercato? Secondo Gurman, nonostante oggi sia difficile fare previsioni (a causa di più fattori), l’azienda di Cupertino potrebbe lanciarli tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2023.

Immagine di copertina ©9to5mac