MacBook Pro: il notebook Apple più potente con chip M2, lo sconto su Amazon

Ecco a voi il notebook più potente della casa della mela con uno sconto su Amazon. Attualmente è l’offerta migliore che potete trovare sul noto e-commerce se volete comprare questo modello specifico. Stiamo parlando del MacBook Pro da 13″ con chip M2. Sono rimasti pochi pezzi a disposizione, quindi questo è il momento buono per comprarlo a soli 1.527,00 €.

MacBook Pro: il re dei notebook

MacBook Pro da 13″ è una potenza portatile, grazie alla nuovissima CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata. La batteria è ottimizzata benissimo e grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, vi consente un’autonomia di 20 ore. Inoltre grazie al sistema di raffreddamento attivo, questo notebook può sostenere livelli di performance professionali senza fare una piega. In questo modo potete spingere al massimo la CPU e la GPU per tutto il tempo che effettivamente vi serve. Il display Retina da 13,3″ con luminosità massima di 500 nits e ampia gamma cromatica P3, riproduce colori vibranti mozzafiato e neri assoluti. Essendo un dispositivo per il lavoro, qui c’è una videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array, le vostre video call avranno la massima qualità.

Sul telaio ci sono due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità, inoltre ricordiamo anche della compatibilità con tutti i vostri dispositivi Apple, per un ecosistema senza eguali. I software che usate ogni giorno per il vostro lavoro o svago, vanno veloci come fulmini su questo incredibile notebook. Concludiamo parlando della garanzia e assistenza Apple. Con l’acquisto di un Mac avete fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno, mentre l’assistenza clienti della casa della mela è tra le migliori al mondo. Quindi il MacBook Pro da 13″ con chip M2 è il re dei notebook disponibili oggi sul mercato. Se stavate cercando le massime prestazioni disponibili, approfittate subito di questa offerta su Amazon, lo potete comprare a soli 1.527,00 €.