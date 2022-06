CarKey: condivisione chiavi virtuali e apertura automatica veicolo

La cosa era nell’aria sin da quando Apple aveva deciso di aderire al Car Connectivity Consortium, il consorzio che trasformerà lo smartphone nella chiave per aprire e accendere l’auto. Si tratta di uno standard basato su NFC e messo a punto in questi ultimi anni, che ora sta per diventando un prodotto reale. Grazie ad iOS 15 e agli sforzi di produttori.

CarKey: Come Funziona



La foto mostra una chiave digitale BMW

Aprire e avviare l’auto con iPhone o Apple Watch: il sogno high-tech di tutti noi diventerà presto realtà. Grazie a CarKey, un’estensione di CarPlay che infila una chiave digitale nell’app Wallet, sotto forma di immagine della vettura. Basta un tocco sulla chiave digitale per visualizzare modello, produttore, un interruttore per la Modalità Express (apertura rapida senza Face ID), e infine le opzioni di condivisione con gli altri utenti.

La condivisione prevede tre livelli di accesso:

Apertura solo del bagagliaio

Apertura del veicolo senza guida

Apertura del veicolo e guida

“Per impostare la chiave della tua auto,” si legge nella documentazione, “Apple condivide un identificativo unico del dispositivo col produttore del tuo veicolo. Tale identificatore è diverso per ogni produttore per aiutarti a proteggere la tua privacy. […] Apple non raccoglie né conserva informazioni sull’uso del veicolo, su cose come l’apertura e la chiusura del veicolo e così via. Il produttore potrebbe raccogliere tali informazioni in base agli accordi di licenza firmati con loro.” E infine, “puoi condividere Car Key toccando Invita sul retro del tuo pass Car key, selezionando il tipo di accesso che vuoi garantire, e condividendo il pass Car Key con iMessage.”

Condivisione Chiavi Digitali

Per passare una chiave a qualcuno, dunque, basta inviargliela semplicemente via l’app Messaggi. La cosa è presente su iOS sin da iOS 13.4 Beta 2:

“CarKey non è disponibile nelle conversazioni di gruppo. Puoi inviare CarKey in conversazioni con un individuo.”

Le chiavi condivise possono essere permanenti, per i membri della famiglia, oppure temporanee, magari per il meccanico. Quando condividete CarKey, dall’altra parte leggono un messaggio che recita:

[Nome del proprietario dell’auto] ti ha invitato ad usare la sua [Modello di Veicolo] con accesso all’apertura & messa in moto. Ciò consente di utilizzare il tuo iPhone e Apple Watch per aprire/chiudere l’auto, avviare il motore e guidare.

Per ragioni di sicurezza, normalmente CarKey prevede l’autenticazione biometrica (Face ID o Touch ID) esattamente come per Apple Pay e Apple Cash; ma è stata prevista una modalità Express che permette a chiunque in possesso della chiave di utilizzarla senza ulteriori fronzoli, utile ad esempio in contesti aziendali.

CarKey: iPhone e Apple Watch compatibili

Gli iPhone e Apple Watch compatibili con Apple CarKey sono quelli elencati qui di seguito:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 e 11 Pro

iPhone 12 e 12 Pro

iPhone 13 e 13 Pro

iPhone SE (2020) e versioni successive

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

La feature è stata lanciata su alcuni modelli BMW e Ford, e Hyundai e Genesis.

CarKey: Apertura Automatica (iPhone in tasca)

E dai tempi delle Beta di iOS 13.5.1 che gli sviluppatori trovavano riferimenti a CarKey; poi, col WWDC 2020, è arrivata la benedizione ufficiale di Apple.

E questo è solo l’inizio. Perché il Car Connectivity Consortium ha messo a puntole specifiche del Digital Key 3.0 (ribattezzata col brand commerciale Digital Key Plus) che estendono l’uso di questa tecnologia anche sui dispositivi basati su Bluetooth Le e Ultra Wideband (sì, proprio il protocollo presente su iPhone dall’11 in poi, e che costituisce la chiave di volta per AirTag).

E proprio in queste ore, BMW ha annunciato i primi due veicoli che supportano la funzione Digital Key Plus per aprire e avviare l’auto senza neppure dover tirare fuori il telefonino dalla tasca. A cui se ne aggiungono altri due, con aggiornamento software:

i4 del 2022

iX del 2022

X1 del 2023

iX1, il nuovo SUV elettrico

Ovviamente, per poter utilizzare la feature, serve un iPhone 11 o versioni successive, o un Apple Watch Series 6 e versioni successive, con una chiave digitale conservata nel Wallet. BMW in ogni caso offre anche Chiavi Digitali standard sui veicoli del 2021 o più recenti: qui c’è la lista completa.